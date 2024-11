¡Atención, latinos en Estados Unidos! Esta visa les permite invertir en un negocio

Sin embargo, la diferencia recae en que la visa E-2 no especifica un monto mínimo de inversión . Siendo así, es mucho más accesible para pequeños y medianos inversionistas que tienen el objetivo de buscar oportunidades de crecimiento en Estados Unidos. Además, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras son países elegibles para esta visa.

A pesar de que no haya un límite para la cantidad de extensiones que se le puede otorgar a un no inmigrante E-2, todos los no inmigrantes E-2 deben mantener la intención de abandonar Estados Unidos cuando su estatus venza o sea cancelado. También promueve la autorización laboral para cónyuges de los titulares de la visa.