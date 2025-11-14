PELIGRO para viajeros: lluvia helada podría complicar los desplazamientos de más de un millón de personas en 4 estados de EE. UU.

Un nuevo sistema invernal podría complicar los desplazamientos de más de un millón de personas en el noreste de Estados Unidos. Las previsiones oficiales anticipan que la combinación de lluvia helada, nieve y aguanieve afectará rutas principales en Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno comenzaría la tarde del sábado 15 de noviembre y se extendería hasta el domingo 16, en pleno periodo de tránsito intenso. Las autoridades ya emitieron advertencias por condiciones peligrosas en carreteras, zonas montañosas y corredores interestatales.

Lluvia helada y nieve complicarán los viajes en el noreste este fin de semana.

Un “clipper” canadiense traerá hielo, nieve y condiciones resbaladizas

De acuerdo con el NWS, el responsable del evento es un sistema “clipper” que baja desde Canadá, conocido por generar precipitaciones congeladas en lapsos cortos de tiempo. NOAA y Newsweek coinciden en que existe alta probabilidad de formación de hielo sobre pavimento, lo que aumenta el riesgo para conductores.

La mezcla invernal podría provocar acumulaciones irregulares de hielo en puentes, autopistas y áreas rurales. Informes previos de NOAA y The Weather Channel muestran que tormentas similares han generado cierres temporales, retrasos en transporte público y múltiples accidentes en años pasados.

¿Qué significa una alerta por lluvia helada?

Las alertas por lluvia congelante se emiten cuando se espera que las gotas se solidifiquen al tocar superficies frías, formando una capa transparente de hielo. Este fenómeno convierte carreteras, veredas y rampas en zonas extremadamente resbaladizas.

El NWS recomienda evitar viajes no esenciales, revisar el estado del vehículo y monitorear pronósticos cada pocas horas. La meteoróloga Maureen Hastings recalca que el objetivo principal es “proteger a los viajeros ante la amenaza de hielo invisible”.

Regiones bajo mayor riesgo este fin de semana

Las advertencias vigentes incluyen:

Norte de Nueva York

Centro y norte de Vermont

Centro y norte de New Hampshire

Oeste de Maine

Las oficinas regionales del NWS señalan que el mayor impacto podría sentirse entre la tarde del sábado y la mañana del domingo. En áreas como Burlington, Vermont, se prevé lluvia helada persistente, con llamados a mantenerse atentos a actualizaciones oficiales.

Los modelos de NOAA y AccuWeather indican que la mayor acumulación de hielo se registrará al norte de la trayectoria central del sistema. Una segunda masa de aire frío podría transformar la lluvia restante en nieve durante la madrugada del domingo, complicando aún más la movilidad en partes de Nueva York y Maine.

Las autoridades recalcan que los cambios en temperatura serán críticos para definir la intensidad del evento.

Recomendaciones clave para quienes planean viajar

El Servicio Meteorológico Nacional insiste en tomar precauciones estrictas:

Instalar o verificar neumáticos de invierno .

. Revisar frenos, luces y limpiaparabrisas.

Llevar mantas, agua y un kit de emergencia.

Consultar mapas y reportes del NWS, NOAA y The Weather Channel antes de salir.

Evitar cruces montañosos y puentes si el vehículo no está preparado para clima invernal.

La NOAA prevé que, tras esta tormenta, la región continúe bajo aire ártico y nuevas bajas presiones. La “nieve por efecto lago” podría intensificarse en el norte y oeste de Nueva York, con acumulaciones superiores a lo habitual para esta época del año.

Cómo mantenerse informado durante la alerta

Las fuentes oficiales recomiendan seguir: