¡Un malentendido que casi termina en tragedia! Recientemente, en horas de la mañana, la escuela secundaria Fort Dorchester vivió un momento de tensión, esto luego que un joven con autismo fuera detenido en el interior del establecimiento por portar, aparentemente, un arma de fuego, el cual terminó siendo una consola de videojuegos Nintendo Switch. ¿Cómo así? ¿Podría hacer una contrademanda?

Escuela secundaria Fort Dorchester: arrestan a joven autista por supuestamente tener un arma

A través de las redes sociales, tales como 'X', se pudo evidenciar la última situación delicada que se registró en la escuela secundaria Fort Dorchet, en EE. UU., en el área de la cafetería, donde un estudiante con autismo no pasó desapercibido por un miembro del personal, quien a su vez notificó al Oficial de Recursos Escolares (SRO).

El joven, presuntamente, portaba un arma o un "interruptor", dato que luego fue desmentido. Vale resaltar que no se difundió los datos personales de aquel estudiante, pero sí se conoció que no tenía en su poder algún arma de ataque, sino que una consola de videojuegos Nintendo Switch fue objeto de tremenda confusión.

La intervención rápida del SRO se dio de inmediato, se abordó al joven y se le arrestó, esto previo a saber la realidad del "arma". La detención se realizó de manera agresiva y no se registraron heridos. Hasta el momento, las autoridades se encuentran llevando a cabo una investigación para asegurar la seguridad de toda la comunidad educativa y el joven podría tomar cartas en el asunto tras este hecho.

Este detalle ocasionó la confusión para las autoridades

Mediante Facebook, se difundieron diversos comentarios sobre este caso. Una mujer que asegura laborar por dicho lugar, mencionó lo que sucedió en el interior de la cafetería.

"Yo trabajo ahí. No tenía arma (el joven). El oficial de policía le preguntó si tenía arma y él decía que sí. El oficial de decía saca las manos del bolsillo y no hacía caso. Por eso el policía actuó así", señaló Lucy Yanet López Betancur en la plataforma.