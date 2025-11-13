0
EN VIVO
Portugal vs Irlanda con Cristiano Ronaldo
EN DIRECTO
Francia vs. Ucrania por Eliminatorias

ALERTA máxima en la escuela secundaria Fort Dorchester: denuncian y ARRESTAN joven autista por supuestamente tener un arma

En la escuela secundaria Fort Dorchester, en EE. UU., los agentes de seguridad detuvieron a un estudiante autista por supuestamente tener un arma. ¿Era verdad?

Melanni Miranda
Escuela secundaria Fort Dorchester: arrestan a joven autista por supuestamente tener un arma.
Escuela secundaria Fort Dorchester: arrestan a joven autista por supuestamente tener un arma. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Un malentendido que casi termina en tragedia! Recientemente, en horas de la mañana, la escuela secundaria Fort Dorchester vivió un momento de tensión, esto luego que un joven con autismo fuera detenido en el interior del establecimiento por portar, aparentemente, un arma de fuego, el cual terminó siendo una consola de videojuegos Nintendo Switch. ¿Cómo así? ¿Podría hacer una contrademanda?

Walmart: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento.

PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Houston: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento

Escuela secundaria Fort Dorchester: arrestan a joven autista por supuestamente tener un arma

A través de las redes sociales, tales como 'X', se pudo evidenciar la última situación delicada que se registró en la escuela secundaria Fort Dorchet, en EE. UU., en el área de la cafetería, donde un estudiante con autismo no pasó desapercibido por un miembro del personal, quien a su vez notificó al Oficial de Recursos Escolares (SRO).

El joven, presuntamente, portaba un arma o un "interruptor", dato que luego fue desmentido. Vale resaltar que no se difundió los datos personales de aquel estudiante, pero sí se conoció que no tenía en su poder algún arma de ataque, sino que una consola de videojuegos Nintendo Switch fue objeto de tremenda confusión.

La intervención rápida del SRO se dio de inmediato, se abordó al joven y se le arrestó, esto previo a saber la realidad del "arma". La detención se realizó de manera agresiva y no se registraron heridos. Hasta el momento, las autoridades se encuentran llevando a cabo una investigación para asegurar la seguridad de toda la comunidad educativa y el joven podría tomar cartas en el asunto tras este hecho.

Este detalle ocasionó la confusión para las autoridades

Mediante Facebook, se difundieron diversos comentarios sobre este caso. Una mujer que asegura laborar por dicho lugar, mencionó lo que sucedió en el interior de la cafetería.

"Yo trabajo ahí. No tenía arma (el joven). El oficial de policía le preguntó si tenía arma y él decía que sí. El oficial de decía saca las manos del bolsillo y no hacía caso. Por eso el policía actuó así", señaló Lucy Yanet López Betancur en la plataforma.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA en Walmart de Houston: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento

  2. Donald Trump EXPONE a Maduro: habría ofrecido petróleo y oro a EE. UU. para EVITAR conflicto directo

  3. GRAN NOTICIA para beneficiarios del SNAP: corte de apelaciones rechaza nuevamente perjudicial solicitud de Trump sobre beneficios de noviembre 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano