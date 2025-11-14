MALAS noticias para Donald Trump: desaprobación del presidente de EE. UU. llega al 54%, según encuesta

En una reciente encuesta Donald Trump no ha quedado bien parado, dado que su desaprobación ha aumentado a un preocupante 54 por ciento, que es nada favorable para el mandatario de los Estados Unidos, principalmente, teniendo en la mira las elecciones de 2026.

¿Un mal presagio para Donald Trump?

Con el fin del cierre del gobierno, las percepciones de los votantes podrían modificarse al intentar dilucidar quién tuvo la culpa sobre este parón, el más largo en la historia del país, algo que apunta a ser un factor clave a la hora de inclinar la balanza a favor de demócratas o republicanos con miras hacia los comicios del próximo año.

Por ello, en su último reporte Morning Consult reveló que el índice de aprobación de Trump ha caído en un 44 por ciento, frente al 46% ante del cierre del gobierno. Del mismo modo, la desaprobación subió al 54%, mientras que previo al shutdown era de 52%.

Al hacer el desgrane de la encuesta, se revela que el 63% de los votantes afirmó haber visto, leído u oído sobre el cierre del gobierno, siendo esta la noticia principal por varias semanas, estando relacionada con la cancelación de los vuelos comerciales, la falta de pago de programas como el SNAP.

El presidente de EE. UU. ha decepcionado en la reducción de precios de la atención en salud.

Por otro lado, un 73% aseguró que era de máxima prioridad la reducción de los costos de la atención sanitaria, un tema donde la administración Trump está saliendo desaprobada, pero también en economía, Medicare, Seguridad Social y la deuda nacional, todos estos ítems donde el gobierno actual no pasa la prueba.

¿Quién salió ganando tras el fin del cierre del gobierno?

Pero, no solo el presidente se lleva un duro golpe, también el Partido Republicano, ya que el 46% los señala como culpables del cierre del gobierno, mientras un 38% culpa al Partido Demócrata, pero en el Congreso la oposición tiene 45% de aprobación y 47 de desaprobación; en el caso del oficialismo, su aprobación llega al 40% y su desaprobación en el 52%.

Finalmente, la encuesta, en esta ocasión inclina la balanza a favor del Partido Demócrata para llevarse las elecciones de 2026 con un margen del 48% al 43%. Antes del cierre, el margen era un tanto menor.