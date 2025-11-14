Estados Unidos anuncia BONO de USD 10.000 para miles de agentes de la TSA tras el cierre más largo de su historia

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) recibirá un impulso económico inesperado: miles de sus agentes serán reconocidos con un bono extraordinario de 10.000 dólares, luego de haber mantenido en funcionamiento los aeropuertos durante el cierre federal de 43 días, el más largo registrado en la historia del país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que los pagos se financiarán con fondos no utilizados del presupuesto 2025 y que estarán dirigidos exclusivamente a quienes demostraron compromiso excepcional en plena paralización gubernamental.

Agentes de la TSA recibirán un bono récord tras seis semanas sin salario.

¿Por qué se entregará este bono especial?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes seleccionados serán aquellos que sostuvieron operaciones críticas sin recibir salario, asumieron turnos adicionales y apoyaron a pasajeros y compañeros de trabajo. Noem resaltó que el objetivo es reconocer "el esfuerzo real de quienes mantuvieron el sistema en pie" mientras el tráfico aéreo vivía retrasos, largas filas y cancelaciones.

¿Cuántos empleados podrían beneficiarse?

Fuentes oficiales estiman que decenas de miles de trabajadores de la TSA cumplían funciones esenciales durante el cierre, incluidos más de 50.000 agentes y 13.000 controladores aéreos. La evaluación será individual, realizada por supervisores de cada terminal y oficinas regionales. Testimonios de empleados destacados, como Reico Walker y Ashley Robinson, fueron citados por Noem al destacar el nivel de compromiso de la plantilla.

¿De dónde provienen los fondos?

El DHS confirmó que el bono no requerirá aprobación adicional del Congreso, ya que se utilizarán remanentes del presupuesto federal asignado para 2025. La gestión también contempla la posibilidad de crear incentivos similares para controladores aéreos y otros grupos que mantuvieron operaciones críticas sin percibir salarios.

La selección tomará en cuenta asistencia, desempeño en situaciones de emergencia, cumplimiento de turnos adicionales y apoyo logístico durante el cierre. Noem destacó que el bono no premia únicamente la presencia, sino la capacidad de sostener el sistema aeroportuario en condiciones extraordinarias.

¿Qué impacto tendrá en aeropuertos y trabajadores?

El cierre federal provocó demoras y congestión en varias terminales, afectando a miles de viajeros. Autoridades federales consideran que el bono ayudará a estabilizar la situación financiera de los empleados y agilizar la normalización operativa de los aeropuertos. La recuperación completa, según el DHS, podría extenderse varias semanas hasta que se regularicen los pagos y se reponga la fuerza laboral.

Para miles de familias dependientes de los ingresos de la TSA, el incentivo representa un alivio después de semanas sin cobrar. A escala nacional, la medida busca reforzar la moral de los equipos que sostienen la seguridad del transporte aéreo en un contexto marcado por presiones presupuestarias, inflación y alta demanda de viajes.