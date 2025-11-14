0
CUIDADO con tu solicitud de beneficio migratorio en EE. UU.: este es el nuevo nivel de identificación que pone en alerta a inmigrantes

El DHS plantea un sistema de identificación para quienes solicitan beneficios migratorios en EE. UU., incluyendo inmigrantes en deportación y menores.

María Zapata
EE. UU. propone ampliar la identificación en trámites migratorios.
EE. UU. propone ampliar la identificación en trámites migratorios. | Composición: María Zapata/Líbero
Un gran número de aspirantes a procesos migratorios en Estados Unidos podría experimentar cambios significativos en la manera en que las autoridades verifican su identidad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dado a conocer una propuesta que podría tener un impacto profundo en la forma en que se recopilan los datos biométricos durante las solicitudes de inmigración, e incluso contempla la recolección de información genética, según un aviso publicado en el Federal Register.

Este es el nuevo nivel de identificación que alerta a los inmigrantes solicitantes de beneficios migratorios en EE. UU.

La propuesta del DHS ampliaría la obligación de proporcionar información biométrica a casi todos los solicitantes de beneficios migratorios y a quienes estén relacionados con sus trámites, sin importar la edad, con muy pocas excepciones.

Morgan Bailey, socia de Mayer Brown y exfuncionaria de alto nivel del DHS, explicó a Newsweek que, aunque se basa en políticas previas, el cambio sería mucho más amplio: incluiría a patrocinadores y peticionarios, y eliminaría los límites de edad que antes protegían a menores de 14 años y a adultos mayores de 79.

Además, la regla define formalmente qué se considera "biometría" y amplía la autoridad del DHS para recolectar estos datos incluso después del arresto de personas no ciudadanas. También se detallan los lineamientos para el almacenamiento y la reutilización de datos, así como para la recolección de ADN, y se establecen criterios de "circunstancias extraordinarias" que podrían justificar la inasistencia a citas biométricas.

¿Cuál es el impacto de la nueva regla en inmigrantes y residentes en EE. UU.?

Si se aprueba, la medida afectaría a todos los inmigrantes, incluidos los residentes permanentes y las personas que ya viven en Estados Unidos, al establecer un sistema de identificación más profundo, complejo y persistente.

El DHS asegura que la propuesta aclara los propósitos específicos para los cuales se pueden recolectar y utilizar los datos biométricos, pero expertos advierten que representará un cambio significativo en la manera en que se maneja la información personal de quienes buscan regularizar su estatus migratorio.

Este proyecto de regla refleja un giro hacia un control más exhaustivo y permanente, y mantiene a la comunidad migrante en alerta sobre posibles cambios en los requisitos para tramitar beneficios en el país.

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

