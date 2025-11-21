Donald Trump explota contra demócratas y pide pena de muerte: "Ahorcarlos como lo haría George Washington"

Donald Trump ha causado gran revuelo en los Estados Unidos cuando hizo una declaración sumamente polarizante a la vez de polémica, cuando se hizo público un video donde legisladores demócratas llamaron a los militares activos a no seguir "órdenes ilegales" de parte del mandatario estadounidense.

Senadores demócratas enfurecen a Trump

Todo sucedió cuando, en un video donde aparecen los senadores Mark Kelly, Chris DeLuzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Jason Crow, quienes afirmaron: "Nuestras leyes son claras. Se pueden rechazar las órdenes ilegales (...) Esta administración está enfrentando a nuestros militares uniformados y a los profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidense. Al igual que nosotros, todos ustedes juraron proteger y defender esta constitución. En este momento, las amenazas que se ciernen sobre nuestra constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, en casa".

La respuesta de Donald Trump no se hizo esperar, por lo que acudió a Truth Social para calificar dicho video de "comportamiento sedicioso al más alto nivel", para continuar con: "Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser arrestado y juzgado. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. Hay que dar el ejemplo (...) ¿Encarcelarlos? ¡Ahorcarlos, como lo haría George Washington!"

En rueda de prensa, la secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el fondo de las palabras del mandatario republicano: "Muchos en esta sala quieren hablar de la respuesta del presidente, pero no de lo que lo llevó a responder de esta manera. Están diciendo, literalmente, a 1,3 millones de militares en servicio activo que desobedezcan la cadena de mando, que no sigan órdenes. Quizás sea punible por ley".

Donald Trump tiene una segunda administración mucho más convulsa que en su primer periodo presidencial.

"Donald Trump ha hecho de la violencia política una característica de su política. Ningún presidente ha fomentado la violencia como lo ha hecho este presidente", dijo en X Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, palabras que tienen eco en el hecho de que la violencia en la política va en aumento en EE. UU. sin importar la filiación política.

Crece la sensación de violencia política en EE. UU.

De hecho, la BBC recoge los resultados del estudio Pew Research Center, el cual asegura que el 85 por ciento de los estadounidenses asegura que la violencia por motivos políticos va en aumento, algo que fue replicado por Politico and Public First durante noviembre.

En cuanto al hecho de que los militares estadounidenses están en capacidad de no seguir ciertas órdenes, la misma BBC recalca que el código de justicia militar de EE. UU. permite a un miembro de las FF. AA. a negarse a seguir una orden "manifestamente ilegal", a la vez de otra que los conmine a la comisión de un delito o a aquella que atente contra la Constitución, documento al cual juraron proteger cuando se unieron a la vida militar activa.