GOLPE a grupo de trabajadores inmigrantes: Trump AMENAZA a importante estado con ciudades que implementaron políticas santuario

Según un informe de Associated Press, el gobierno de Donald Trump emitió una advertencia formal a Pensilvania, amenazando con retener hasta 75 millones de dólares en fondos federales si el estado no revoca de manera inmediata las licencias de conducir comerciales que la administración considera "emitidas ilegalmente" a inmigrantes.

Este movimiento ocurre en un contexto político tenso, ya que Pensilvania está gobernada por demócratas y ha sido señalada como un estado santuario.

Donald Trump amenaza con retener 75 millones de dólares a Pensilvania por licencias de conducir a camioneros inmigrantes

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha puesto el foco en Pensilvania, advirtiendo que, si no se anulan las licencias comerciales que, según el gobierno federal, fueron otorgadas a inmigrantes sin la debida verificación legal, se podrían congelar unos 75 millones USD en ayuda federal. Según la administración, se trata de un incumplimiento de las normas federales de seguridad.

Duffy justifica su presión basándose en una auditoría interna de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), que reveló que Pensilvania habría emitido licencias comerciales a personas cuyo permiso de permanencia en EE.UU. vencía antes que la licencia.

Activistas en Pensilvania defienden a los inmigrantes.

Reacción del estado y demandas del gobierno federal

Según la carta entregada al gobernador Josh Shapiro, el Departamento de Transporte exige que Pensilvania suspenda "la emisión de nuevas licencias, renovaciones y transferencias" de licencias comerciales para no ciudadanos. Además, debe llevar a cabo una auditoría para identificar las licencias que exceden el tiempo legal de residencia del conductor.

La administración federal solicita también que se anulen las licencias que no cumplan con los estándares y que se retire de circulación a esos conductores. Según el gobierno estadounidense, unas 12.400 personas no ciudadanas tienen un permiso de aprendizaje (CLP) o una licencia comercial (CDL) vigente emitida por Pensilvania.

En respuesta, el gobierno de Pensilvania señala que su Departamento de Transporte sí verifica la presencia legal de los solicitantes mediante la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Por su parte, el gobernador Shapiro critica al DHS, alegando que no mantiene correctamente dicha base de datos, lo que complica la validación del estado migratorio.

Esta disputa surgió tras un incidente en Florida: un conductor de camión no autorizado para residir en Estados Unidos realizó un giro ilegal en U y provocó un choque mortal que dejó tres víctimas, lo que desató una auditoría nacional de licencias comerciales emitidas a personas no residentes.