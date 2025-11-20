0

Partidos de hoy, viernes 21 de noviembre: Programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 21 de noviembre. Hay acción en el Mundial Sub 17, LaLiga, Bundesliga y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos de hoy, viernes 21 de noviembre
Programación de partidos de hoy, viernes 21 de noviembre | FOTO: Composición
Las acciones siguen hoy viernes 21 de noviembre. Te presentamos la programación completa de los partidos de futbol que se realizarán en todo el mundo. Hay acción en el Mundial Sub 17, LaLiga, Bundesliga, Liga Profesional Saudí y etc.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Mainz vs. HoffenheimDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Valencia vs. LevanteDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:45Niza vs. MarsellaDisney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
07:30Austria vs. Japón
08:30Italia vs. Burkina Faso
09:45Portugal vs. Suiza
10:45Marruecos vs. Brasil

Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF

HorariosPartidosCanales
08:00Al Hilal Omdurman vs. MC AlgerBetano
11:00Simba vs. Petro

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
09:50Al Kholood vs. Al HazemBet365
10:15Al Ittihad vs. Al RiyadhBet365
12:30Al Ahli vs. Al QadisiyaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
16:30FV San Jose vs. AuroraFutbol Canal
18:30Independiente vs. Academia del BalompieFutbol Canal

Partidos de hoy por Liga de Primera de Chile

HorariosPartidosCanales
18:00Audax vs. EvertonMax Chile y Bet365
18:00Deportes Iquique vs. CobresalMax Chile y Bet365
18:00Limache vs. U EspañolaMax Chile y Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
16:30U. Católica vs. LibertadEl Canal de Fútbol y Zapping
19:00Deportivo Cuenca vs. El NacionalEl Canl de Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HoraPartidoCanal
21:00Xelojú vs. Cobán ImperialViX

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HoraPartidoCanal
20:30Choloma vs. Platense

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30San Francisco vs. Alianza

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:00Sp. Luqueño vs. Olimpia
17:302 de Mayo vs. Recoleta

Horarios de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

