Partidos de hoy, viernes 21 de noviembre: Programación, horarios y dónde ver

Las acciones siguen hoy viernes 21 de noviembre. Te presentamos la programación completa de los partidos de futbol que se realizarán en todo el mundo. Hay acción en el Mundial Sub 17, LaLiga, Bundesliga, Liga Profesional Saudí y etc.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Mainz vs. Hoffenheim
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Valencia vs. Levante
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Niza vs. Marsella
|Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|Austria vs. Japón
|08:30
|Italia vs. Burkina Faso
|09:45
|Portugal vs. Suiza
|10:45
|Marruecos vs. Brasil
Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Al Hilal Omdurman vs. MC Alger
|Betano
|11:00
|Simba vs. Petro
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:50
|Al Kholood vs. Al Hazem
|Bet365
|10:15
|Al Ittihad vs. Al Riyadh
|Bet365
|12:30
|Al Ahli vs. Al Qadisiya
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|FV San Jose vs. Aurora
|Futbol Canal
|18:30
|Independiente vs. Academia del Balompie
|Futbol Canal
Partidos de hoy por Liga de Primera de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Audax vs. Everton
|Max Chile y Bet365
|18:00
|Deportes Iquique vs. Cobresal
|Max Chile y Bet365
|18:00
|Limache vs. U Española
|Max Chile y Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|U. Católica vs. Libertad
|El Canal de Fútbol y Zapping
|19:00
|Deportivo Cuenca vs. El Nacional
|El Canl de Fútbol y Zapping
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Xelojú vs. Cobán Imperial
|ViX
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Choloma vs. Platense
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|San Francisco vs. Alianza
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Sp. Luqueño vs. Olimpia
|17:30
|2 de Mayo vs. Recoleta
Horarios de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.