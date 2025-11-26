Donald Trump exige 500 guardias nacionales más en Washingont DC tras tiroteo cerca a la Casa Blanca

Estados Unidos está en vilo luego que se confirmara la lamentable noticia de que dos agentes de la Guardia Nacional fueran balaceados muy cerca de la Casa Blanca. Tras el atentado en Washington DC, Donald Trump pidió que se refuercen las medida de seguridad, entre estas medidas, con el despliegue de 500 guardias nacionales adicionales a los que ya se encuentran en la capital estadounidense.

Trump pide más Guardia Nacional en DC tras ataque

Esta información no fue publicada por Trump desde su cuenta de Truth Social, todo lo contrario, esta fue revelada por Pete Hegseth, secretario de Defensa, quien confirmó que el republicano le pidió enviar un contingente adicional.

Todo esto a consecuencia que en la tarde del miércoles 26 de noviembre, un aparente tirador solitario abrió fuego. Presuntamente, el ataque habría sido directo contra los guardia nacionales quienes respondieron al ataque, pero en la reyerta, no solo los oficiales quedaron gravemente heridos, también el atacante que es atendido en un hospital en estado crítico.

¿Cuántos Guardia Nacional fueron desplegados a DC?

De acuerdo a lo informado por AP, en la actualidad, Washington DC cuenta con la presencia de 2,188 guardias nacionales los cuales operan en la capital de los Estados Unidos.

Por su parte, Axios asegura que varios cientos de miembros de la Guardia Nacional son de procedencia de estados republicanos, incluidos 180 de Virginia Occidental

¿Por qué la Guardia Nacional está en DC?

Todo comenzó en agosto pasado, cuando Trump emitió una orden de emergencia que federalizó la fuerza policial local, por lo que envió tropas de la Guardia Nacional, todas provenientes de 8 estados, más el Distrito de Columbia. Debían quedarse un mes, pero cuando el tiempo expiró, estas tropas permanecieron en el DC.

Los argumentos de la Casa Blanca para este despliegue es que se sumen a una política federal de lucha contra el crimen. Sin embargo, protestas y encuestas revelan que la gran mayoría de la población no está contenta se opone a la presencia de la Guardia Nacional en su ciudad. De hecho, la respuesta del presidente de EE. UU. ante las manifestaciones de agosto fue la amenaza con declarar DC en emergencia nacional, todo para que las tropas no se muevan.

La semana pasada, un juez federal ordenó el fin del despliegue, pero suspendió su orden por 21 días, tiempo suficiente para que el gobierno retire a la Guardia Nacional o, en su defecto, apele su fallo.

Hasta el momento, el accionar de la Guardia Nacional se basado en patrullar barrios, estaciones de tren, entre otros lugares. Asimismo, han tenido presencia en el control de carreteras, así como labores sociales relacionadas a la recolección de basura o vigilar eventos deportivos de la comunidad.