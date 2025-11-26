PREOCUPANTE situación para peruanos en EE. UU.: revelan cuántos compatriotas han sido DETENIDOS por migraciones en Nueva York y Nueva Jersey

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, los operativos migratorios, redadas y deportaciones se han intensificado en todo Estados Unidos. Sin embargo, la comunidad peruana vive una realidad particular. Aunque el clima migratorio es más hostil y las detenciones han aumentado en varios estados, especialistas aclaran cuántos peruanos han sido realmente arrestados en Nueva York y Nueva Jersey, dos de las áreas con mayor presencia latina.

La abogada de inmigración Ingrid Echevarría, asesora del Grupo Latinoamericano de Cónsules (GLACO), analiza qué está pasando y por qué la situación para la comunidad extranjera es cada vez más complicada.

Trump endurece redadas y detenciones en todo EE. UU.

Echevarría sostiene que las modificaciones aplicadas por la Administración Trump han endurecido el acceso a cualquier tipo de estatus legal, afectando especialmente a quienes ingresaron al país sin visa. Según explica, muchos migrantes que anteriormente podían salir bajo fianza ahora ya no califican para ese beneficio, lo que deriva en más arrestos y detenciones prolongadas.

La abogada asegura que esta política afecta incluso a personas con permiso de trabajo, quienes pueden ser retenidas únicamente por el hecho de haber ingresado sin autorización al país.

Especialista revela cuántos peruanos han sido detenidos en EE. UU.

"Es mucho más difícil para los extranjeros obtener un estatus migratorio regular en comparación con años anteriores", recalcó. Asimismo, considera que la Administración Trump está "violando los derechos civiles de gran parte de la comunidad migrante" con los operativos desplegados a nivel nacional.

Echevarría también señala que en ciudades como Chicago se han registrado acciones federales que ponen en riesgo a cualquier persona indocumentada, sin importar si tiene o no antecedentes.

¿Qué ocurre con los peruanos en Estados Unidos?

En cuanto a los inmigrantes peruanos, Echevarría afirmó que no se observa un nivel alto de detenciones en ciudades como Nueva York y Nueva Jersey. Explica que "la comunidad peruana por lo general posee un permiso de trabajo o son personas que ya tienen residencia permanente", por lo que no se observa un alto índice de compatriotas arrestados.

Según la especialista, otro factor que influye es el tipo de empleo. ICE ha intensificado los arrestos en sectores como construcción y jardinería, donde se realizan intercepciones directas a vehículos de trabajadores. Sin embargo, la comunidad peruana no concentra la mayoría de su fuerza laboral en estas áreas, lo que reduce el riesgo de ser detenidos.