Cheque de reembolso en EE. UU. 2025 de US$ 1,500: quiénes acceden, cuándo pagan y cómo cobrarlo

Si vives en Pensilvania y, al mismo tiempo, eres propietario de un inmueble o inquilino, entonces, hay buenas noticias para ti, ya que podrías verte beneficiado de un dinero adicional que nunca está de más en estos momentos cuando la economía de los Estados Unidos no anda en su mejor momento.

Se trata de un cheque de reembolso de US$ 1,500 dólares que forma parte del Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad/Alquiler, el cual busca aliviar la billetera de muchos ciudadanos, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos que conoceremos en las siguientes líneas.

Cheque de reembolso para Pensilvania

Debes saber que este cheque de reembolso es posible gracias a los fondos disponibles de la Lotería y el Juego de Pensilvania y cuyos recursos se emplean para dar apoyo económico a los ciudadanos en gastos referidos a la vivienda, sin importar si eres dueño o alquilas un hogar.

En ese sentido, esta devolución es de un valor máximo de US$ 1,500 dólares, el cual responde a una reembolso estándar, pero también a pagos suplementarios y funciona de la siguiente manera:

El solicitudes para ser beneficiario se podrán enviar hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo acceder al cheque de reembolso?

Como ya dijimos líneas arriba este programa abarca tanto a los propietarios de vivienda como para quienes alquilan una en Pensilvania, por lo que para acceder debes cumplir estos requisitos:

Tener 65 años o más.

Si eres viudo o viuda, debes contar con más de 50 años.

Si presentas alguna discapacidad, debes tener más de 18 años.

Asimismo, tu ingreso familiar anual debe ser igual o menor a los US$ 46,520 dólares.

¿Cómo solicitar el cheque de reembolso?

No existe una sola manera de solicitar la elegibilidad para cobrar el cheque de reembolso de los US$ 1,500 dólares. Lo bueno del Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad/Alquiler cuenta con varias formas para hacerlo:

Desde el portal oficial de mypath.pa.gov.

Si lo haces vía correo electrónico, hazlo llenando el formulario PA-1000.

Si te acercas a las oficinas presenciales, estas se encuentran en varios puntos repartidas por el estado.

¿Hasta cuándo puedo solicitar el cheque de reembolso?

Si lo que te toca son reembolsos de 2024, debes saber que la fecha máxima para derivar tu solicitud es el 31 de diciembre de 2025. Una vez que tu expediente tenga el matasello de dicha fecha será aceptadas para ser procesadas.

Ahora bien, para hacer el seguimiento a tu solicitud cuentas con dos opciones: la primera es empleando la herramienta "¿Dónde está mi reembolso?", o también llamando al teléfono 1-888-PATAXES (728-2937).

¿Cuánto paga el cheque de reembolso?

Ten en cuenta que cuando hablamos de un monto como los US$ 1,500 dólares, debes tener en cuenta que este es el máximo, la cantidad va a variar dependiendo del monto del reembolso como de la ubicación de la persona que solicita:

Mucho ojo, que los reembolsos suplementarios se repartirán a quienes vives en lugar como Filadelfia, Scranton o Pittsburgh y con ingresos limitados.

Ingreso al año Reembolso estándar Suplemento Reembolso máximo total US$0- US$ 8,270 US$ 1,000 US$ 500 US$ 1,500 US$ 8,271 - US$ 15,510 US$ 770 US$ 385 US$ 1,155 US$ 15,511 - US$ 18,610 US$ 460 US$ 230 US$ 690 US$ 18,611 - US$ 31,010 US$ 380 US$ 190 US$ 570 US$ 31,011 - US$ 46,520 US$ 380 ------------- US$ 380

¿Cuándo pagarán el cheque de reembolso?

Toma nota, porque este será el calendario de pagos que, por lo general, se aplican para estos reembolsos: