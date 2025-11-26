0
¡LO ÚLTIMO!
Hernán Barcos se va de Alianza Lima

Jefe del FBI promete justicia para guardias "héroes" que fueron baleados: "Debemos recordar su sacrificio"

De momento, las autoridades creen que el atentado estuvo a manos de un solo tirador. El atacante, hasta donde se sabe, está gravemente herido internado en el hospital.

Joel Dávila
El jefe del FBI prometió tratar el caso como un crimen federal con la rigurosidad que de ello deviene.
El jefe del FBI prometió tratar el caso como un crimen federal con la rigurosidad que de ello deviene. | Composición Joel Davila/Líbero
COMPARTIR

La balacera en la que cayeron dos agentes de la Guardia Nacional tras un tiroteo muy cerca de la Casa Blanca ha puesto en alerta a la gran mayoría en los Estados Unidos. El crimen ha movilizado a todas las autoridades, entre ellas al director del FBI, el cual prometió en conferencia de prensa llevar justicia para las víctimas de este atentado, cuyas motivaciones aún quedan por conocer.

El tiroteo tuvo lugar en horas de la tarde del miércoles 26 de noviembre.

PUEDES VER: ¡TERROR en Washington D.C.! Tiroteo cerca a la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional seriamente heridos

FBI no será blando con tirador de Washington D.C.

Kash Patel, vigente director del FBI acudió al lugar de los hechos y en conferencia de prensa a los medios de comunicación se comprometió a llevar justicia a los agentes baleados, además de asegurar que el ataque fue en todo momento una emboscada en plena luz del día.

Tras calificar el atentado como un "acto atroz", Patel hizo un compromiso: "Dado que se trata de una agresión contra un agente federal de las fuerzas del orden, se tratará a nivel federal como tal", dijo.

"El FBI liderará esta misión junto con nuestros colaboradores interinstitucionales, como el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto, la ATF y la DEA, y agradecemos la ayuda de la alcaldesa (Muriel Browser) en este asunto".

Asimismo, pidió a todos orar por los guardias abatidos, aparentemente, por un solo tirador: "Por favor, envíen una oración a esos valientes guerreros (...) ellos son los héroes de este día, y debemos recordarlos todos los días y recordar su sacrificio".

Donald Trump amenaza a sujeto que disparó a miembros de la Guardia Nacional

Pocos minutos después que se reportara el tiroteo de los agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C., muy cerca de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump acudió a su cuenta oficial de Truth Social para hablar sin pelos en la lengua:

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales separados, también esta gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto".

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. ALERTA en Walmart en East Rome: reportan ARRESTO inmediato de hombre vinculado al ROBO de vehículo en estacionamiento

  2. ALERTA, inmigrantes con Green Card: esto es lo que sucede con tu residencia permanente cuando existe una "presunción de abandono"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano