Precios de la carne se DISPARAN a niveles históricos mientras el ganado cae a su mínimo en 70 años en Estados Unidos

Los precios de la carne vacuna en Estados Unidos continúan marcando cifras récord en 2025, afectando tanto a familias como a inmigrantes que intentan sostener su presupuesto semanal. A pesar de los incrementos, la demanda sigue fuerte y la carne de res mantiene su lugar como uno de los alimentos más consumidos del país.

Según estimaciones recientes, el gasto nacional en carne fresca superó los 40 mil millones de dólares en 2024, consolidándola como la proteína favorita de los estadounidenses. Aunque los precios suben mes a mes, los compradores no reducen su consumo, lo que explica por qué los valores continúan en ascenso.

La oferta de ganado cae a su nivel más bajo en 70 años.

¿Por qué se está encareciendo tanto la carne en Estados Unidos?

El precio promedio de la carne en supermercados ha registrado un aumento cercano al 9% en pocos meses. La libra pasó de 8,40 dólares a 9,18, una diferencia que impacta de manera directa en los bolsillos de millones de consumidores. Expertos en economía agrícola resaltan que la demanda es tan elevada que sostiene el alza, incluso con un escenario crítico en la oferta.

Este incremento tiene como principal detonante la caída histórica del hato ganadero. Sequías prolongadas, altos costos de alimentación y la lenta reposición de animales han dejado al país con la menor disponibilidad de ganado en 70 años. Esta situación, según analistas, no se resolverá rápidamente, ya que reconstruir los rebaños requiere un proceso que puede tardar varios años.

¿Qué hará el Gobierno ante esta crisis de precios y escasez?

Para contener la escalada, la administración del presidente Donald Trump anunció medidas orientadas a incrementar las importaciones de carne, especialmente desde países como Argentina. La estrategia busca aliviar la presión inmediata sobre los precios mientras se aplican políticas para fortalecer la producción ganadera nacional.

Sin embargo, los expertos advierten que estos esfuerzos no tendrán efectos inmediatos. En el corto plazo, los consumidores podrían seguir viendo incrementos en los supermercados. Aun así, la demanda robusta demuestra que la carne de res sigue siendo esencial en la dieta estadounidense, lo que mantiene activo al mercado incluso en tiempos de escasez.