ALERTA consumidores: Walmart cerrará TODAS sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas en diciembre

A medida que se acerca la recta final de diciembre, millones de personas en Estados Unidos ajustan sus planes para compras, cenas y regalos. En ese contexto, Walmart suele ser una parada fija. Sin embargo, la compañía recordó que habrá un cierre total que puede alterar cualquier planificación de último momento.

Walmart cerrará todas sus tiendas físicas en EE.UU. el 25 de diciembre.

Walmart no abrirá el 25 de diciembre en ninguna ciudad

La empresa confirmó que todas las tiendas físicas de Walmart permanecerán cerradas durante 24 horas el día 25 de diciembre, con motivo de la celebración de Navidad. La medida aplica sin excepción en todo Estados Unidos.

Este cierre se repite cada año y forma parte de los pocos feriados en los que la cadena detiene completamente su actividad en locales físicos, junto con el Día de Acción de Gracias.

Horarios previstos para el 24 de diciembre

Durante la víspera de Navidad, Walmart sí atenderá al público, aunque con posibles modificaciones en los horarios habituales. Algunas sucursales cerrarán más temprano de lo normal, dependiendo de la ubicación y el flujo de clientes.

Por ese motivo, se recomienda revisar previamente el horario del establecimiento más cercano antes de realizar compras a último momento.

Servicios que pueden tener cambios durante las fiestas

Aunque la mayoría de las tiendas Walmart opera normalmente entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m., servicios específicos como farmacias, ópticas y centros de telefonía suelen manejar horarios distintos en fechas festivas.

Consultar estos detalles con anticipación puede evitar traslados innecesarios.

¿Se puede comprar en Walmart el 25 de diciembre?

Sí, pero solo de estas formas. Aunque las tiendas estarán cerradas, Walmart ofrece alternativas activas para los consumidores:

Compras online a través de Walmart.com, disponible las 24 horas

Programar entregas para días posteriores

Adelantar pedidos y retirarlos antes de Navidad

Uso de la app móvil para gestionar compras y devoluciones

Estas opciones permiten acceder a productos sin necesidad de acudir a una tienda física el día del cierre.

Por qué Walmart mantiene el cierre nacional

La empresa explicó que el cierre busca garantizar un día de descanso para sus empleados, especialmente tras semanas de alta demanda durante la temporada festiva. Para los clientes, el anuncio funciona como una advertencia clara: organizar compras con tiempo es clave y el canal digital puede ser la mejor solución ante imprevistos durante Navidad.