ALERTA sanitaria: RETIRAN URGENTE esta marca popular de canela por contener plomo

Una investigación sanitaria encendió las alarmas en supermercados y cocinas de Estados Unidos tras detectarse plomo en una canela en polvo de consumo masivo. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ordenó el retiro inmediato del producto luego de confirmar que supera los niveles considerados seguros para la salud.

La advertencia oficial fue emitida a comienzos de diciembre de 2025, luego de que análisis estatales revelaran la presencia del metal pesado en un lote que ya había sido distribuido ampliamente en distintos puntos del país.

Por qué la FDA ordenó el retiro de esta canela

El hallazgo se produjo durante controles de rutina realizados en el estado de Nueva York. Las pruebas de laboratorio confirmaron que la canela en polvo de la marca Lucky Foods contenía concentraciones de plomo por encima del límite permitido para alimentos. Los resultados fueron elevados a la FDA, que tras evaluar el riesgo potencial decidió ordenar el retiro preventivo del producto del mercado. El organismo recordó que el plomo es una sustancia tóxica que puede provocar efectos graves incluso con exposiciones bajas.

Cuál es el producto afectado por la advertencia

La medida no alcanza a toda la línea de la marca, sino a un lote específico que cumple con estas características:

Producto: Canela en polvo Lucky Foods

Contenido: 40 gramos

40 gramos Fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2027

15 de septiembre de 2027 Empaque: Sellado, con etiqueta marrón

Sellado, con etiqueta marrón Distribuidor: TBC Distribution Corporate

Hasta el momento, no se reportaron casos confirmados de intoxicación vinculados al consumo, aunque la FDA aclaró que el retiro busca evitar cualquier riesgo a la población.

Estados donde se vendió la canela contaminada

Entre abril y septiembre de 2025, el producto fue comercializado en 14 estados, llegando a supermercados, tiendas minoristas, panaderías y restaurantes. Las jurisdicciones involucradas son:

California

Florida

Georgia

Illinois

Maryland

Michigan

Carolina del Norte

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oregón

Pensilvania

Carolina del Sur

Texas

La amplia distribución llevó a las autoridades a recomendar una revisión inmediata de inventarios tanto en comercios como en hogares.

Qué hacer si compraste canela Lucky Foods

La FDA fue clara: no debe consumirse bajo ninguna circunstancia. El producto debe desecharse de forma segura según las normas locales de eliminación de alimentos.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse con la empresa distribuidora al 718-444-5556, de lunes a viernes en horario laboral. Si una persona consumió la canela y presenta síntomas inusuales, se recomienda consultar a un profesional de la salud para descartar exposición al plomo.

Por qué el plomo representa un riesgo grave para la salud

Según la FDA, no existe un nivel seguro de plomo en el organismo, especialmente en niños y mujeres embarazadas. La exposición puede causar consecuencias severas y, en algunos casos, irreversibles.

Entre los efectos asociados se encuentran:

Daño neurológico permanente

Dificultades de aprendizaje y memoria

Trastornos del desarrollo cognitivo

Cambios de conducta

En adultos, la exposición prolongada puede derivar en problemas renales, hipertensión y deterioro de las funciones cognitivas.