- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
ALERTA sanitaria: RETIRAN URGENTE esta marca popular de canela por contener plomo
La FDA ordenó el retiro inmediato de una popular marca de canela tras detectar niveles peligrosos de plomo en un lote distribuido en 14 estados.
Una investigación sanitaria encendió las alarmas en supermercados y cocinas de Estados Unidos tras detectarse plomo en una canela en polvo de consumo masivo. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ordenó el retiro inmediato del producto luego de confirmar que supera los niveles considerados seguros para la salud.
PUEDES VER: ALERTA viajeros: La aerolínea más popular colapsa otra vez y se declara en quiebra por segunda vez en el año
La advertencia oficial fue emitida a comienzos de diciembre de 2025, luego de que análisis estatales revelaran la presencia del metal pesado en un lote que ya había sido distribuido ampliamente en distintos puntos del país.
La FDA ordenó retirar canela contaminada con plomo.
Por qué la FDA ordenó el retiro de esta canela
El hallazgo se produjo durante controles de rutina realizados en el estado de Nueva York. Las pruebas de laboratorio confirmaron que la canela en polvo de la marca Lucky Foods contenía concentraciones de plomo por encima del límite permitido para alimentos. Los resultados fueron elevados a la FDA, que tras evaluar el riesgo potencial decidió ordenar el retiro preventivo del producto del mercado. El organismo recordó que el plomo es una sustancia tóxica que puede provocar efectos graves incluso con exposiciones bajas.
Cuál es el producto afectado por la advertencia
La medida no alcanza a toda la línea de la marca, sino a un lote específico que cumple con estas características:
- Producto: Canela en polvo Lucky Foods
- Contenido: 40 gramos
- Fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2027
- Empaque: Sellado, con etiqueta marrón
- Distribuidor: TBC Distribution Corporate
Hasta el momento, no se reportaron casos confirmados de intoxicación vinculados al consumo, aunque la FDA aclaró que el retiro busca evitar cualquier riesgo a la población.
Estados donde se vendió la canela contaminada
Entre abril y septiembre de 2025, el producto fue comercializado en 14 estados, llegando a supermercados, tiendas minoristas, panaderías y restaurantes. Las jurisdicciones involucradas son:
- California
- Florida
- Georgia
- Illinois
- Maryland
- Michigan
- Carolina del Norte
- Nueva Jersey
- Nueva York
- Ohio
- Oregón
- Pensilvania
- Carolina del Sur
- Texas
La amplia distribución llevó a las autoridades a recomendar una revisión inmediata de inventarios tanto en comercios como en hogares.
Qué hacer si compraste canela Lucky Foods
La FDA fue clara: no debe consumirse bajo ninguna circunstancia. El producto debe desecharse de forma segura según las normas locales de eliminación de alimentos.
Quienes necesiten más información pueden comunicarse con la empresa distribuidora al 718-444-5556, de lunes a viernes en horario laboral. Si una persona consumió la canela y presenta síntomas inusuales, se recomienda consultar a un profesional de la salud para descartar exposición al plomo.
Por qué el plomo representa un riesgo grave para la salud
Según la FDA, no existe un nivel seguro de plomo en el organismo, especialmente en niños y mujeres embarazadas. La exposición puede causar consecuencias severas y, en algunos casos, irreversibles.
Entre los efectos asociados se encuentran:
- Daño neurológico permanente
- Dificultades de aprendizaje y memoria
- Trastornos del desarrollo cognitivo
- Cambios de conducta
En adultos, la exposición prolongada puede derivar en problemas renales, hipertensión y deterioro de las funciones cognitivas.
- 1
ALERTA inmigrantes con EAD: esta será tu situación en EE. UU. si sigues trabajando con el permiso laboral en trámite de renovación
- 2
Walmart de Hartford en peligro: mujer de 24 años cae robando cientos de dólares mientras se realizaba evento policial
- 3
ALERTA beneficiarios con IRS: aprueban depósito directo de $2,000 en diciembre 2025 y estas son las fechas de PAGOS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90