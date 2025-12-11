ALERTA para Nicolás Maduro: El Gobierno de Trump SANCIONA a 3 sobrinos del mandatario venezolano por vínculos con el narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su presunta vinculación con el narcotráfico. Los sancionados son Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores. Estas medidas forman parte de un paquete más amplio que incluye tanto a individuos como a entidades vinculadas al régimen venezolano.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Campo Flores y Flores de Freitas, los conocidos "narcosobrinos", quienes fueron arrestados en Haití en 2015 y condenados por tráfico de drogas en 2016. Aunque la Administración de Biden les otorgó un indulto en 2022, regresaron a Venezuela, donde supuestamente reanudaron sus actividades ilícitas. También fue sancionado Malpica Flores, exvicepresidente de la petrolera estatal PDVSA, por su vinculación con el régimen de Maduro. Estas sanciones refuerzan la estrategia de presión de la Administración Trump.

EE. UU. refuerza sanciones contra el régimen de Maduro

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha ampliado su lista de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, apuntando a los tres sobrinos del presidente venezolano. Estas medidas buscan desmantelar las redes de narcotráfico asociadas con el Gobierno de Venezuela y frenar sus actividades ilegales a nivel internacional.

Las sanciones se enmarcan en una política más amplia de presión sobre Maduro, que incluye bloqueos de activos y restricciones a empresas vinculadas al sector petrolero de Venezuela. Este golpe forma parte de la estrategia de la Administración Trump para aislar al régimen de Maduro a nivel global.

El impacto de las sanciones sobre el régimen venezolano

Las sanciones a los sobrinos de Maduro, conocidos por sus nexos con el narcotráfico, no son un caso aislado. A través de medidas como esta, EE. UU. busca interrumpir las operaciones ilegales que financian al régimen y castigar a aquellos que permiten su supervivencia en el poder.

Estas sanciones también reflejan un punto crítico en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, ya que son un recordatorio de las tensiones generadas por la corrupción y la represión bajo el régimen de Maduro. Al mismo tiempo, reafirman el enfoque de la Administración Trump para presionar a Maduro en el ámbito internacional.