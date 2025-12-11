TENSIÓN en EE. UU.: Esta es la elevada cifra de inmigrantes que se han AUTODEPORTADO del país hasta el momento

ATENCIÓN. La situación migratoria en Estados Unidos sigue siendo un tema central en el debate nacional, esto luego que las autoridades federales informaran sobre un aumento histórico en las salidas de inmigrantes indocumentados del país durante 2025.

Las recientes cifras, que incluyen tanto deportaciones como autodeportaciones voluntarias, han evidenciado el gran impacto de las políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump.

EE.UU. informó que cerca de 2,5 millones de inmigrantes abandonaron el país en 2025.

Esta es la elevada cifra de inmigrantes que se autodeportaron de Estados Unidos en 2025

De acuerdo con EUROPA PRESS, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que, desde enero de 2025, aproximadamente 605.000 inmigrantes fueron deportados y otros 1,9 millones optaron por abandonar el país de manera voluntaria. Esto eleva el total de inmigrantes indocumentados que salieron de Estados Unidos a más de 2,5 millones en menos de un año.

Según el DHS, estas cifras representan "un logro monumental" y reflejan los esfuerzos coordinados de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para llevar a cabo operativos selectivos y fomentar la autodeportación.

La subsecretaria Tricia McLaughlin señaló que las acciones buscan transmitir un mensaje claro: quienes permanecen de manera ilegal serán localizados y expulsados si no dejan el país voluntariamente.

¿Cuál es el impacto de las políticas migratorias?

De acuerdo con Diario Las Américas, la Administración Trump reforzó el sistema judicial migratorio con jueces adicionales para agilizar los procesos de deportación, en un contexto de redadas y operativos a nivel nacional.

Además, se implementaron incentivos para la autodeportación, incluyendo la posibilidad de recibir transporte gratuito a sus países de origen y apoyos económicos, como parte de la estrategia para reducir la población de inmigrantes indocumentados.

Las autoridades sostienen que estas medidas comienzan a generar efectos visibles, desde la reducción de la presión sobre los servicios públicos hasta la apertura de oportunidades en los mercados laborales locales. El DHS enfatizó que la estrategia busca mantener una frontera más segura y un control más efectivo de la migración ilegal en todo el país.