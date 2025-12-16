- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con EAD: tras fin de las extensiones automáticas en EE. UU., esta categoría no será AFECTADA
USCIS implementó cambios importantes en las políticas del Documento de Autorización de Empleo en EE. UU. ¿Qué inmigrantes no se verán afectados con la medida?
Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó importantes modificaciones en las normativas relacionadas con el Documento de Autorización de Empleo (EAD). Entre los cambios más resaltantes de la entidad se encuentra la eliminación de la prórroga automática de 540 días para la mayoría de las renovaciones de este documento.
Asimismo, se ha establecido un nuevo período máximo de validez de 18 meses para ciertas categorías, que incluyen a los solicitantes de ajuste de estatus, así como a quienes buscan asilo y a los refugiados. ¿Qué grupo no se está viendo afectado con estas últimas actualizaciones? AQUÍ todo lo que debes saber.
PUEDES VER: EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo
Tras fin de las extensiones EAD en EE. UU., esta categoría de inmigrantes no será afectada
Según la Norma Final Provisional (IFR), emitida el 30 de octubre de este año, se eliminó de manera inmediata la práctica de renovación automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para aquellos que presentaban sus solicitudes a tiempo.
Tras fin de las extensiones EAD en EE. UU., esta categoría de inmigrantes no será afectada.
No obstante, esta normativa no perjudica la validez de los EAD que fueron renovados automáticamente antes de la fecha mencionada, ni de aquellos que se extienden por disposiciones legales o reglamentarias. A continuación, te revelamos qué grupo no se ve afectado con las nuevas leyes que ya están en pleno proceso:
- Los estudiantes OPT/STEM F‑1 OPT: este grupo seguirá beneficiándose de reglas separadas, incluida la extensión STEM automática de 180 días.
- Los cónyuges E y L: seguirán autorizados a seguir trabajando, pero con un I-94 anotado (E-2S o L-2S), inclusive, con un EAD.
- Todos los que hayan presentado las solicitudes antes del 30 de octubre de 2025 no tendrán problemas y seguirán siendo elegibles para la extensión automática en EE. UU.
¿Cuál es la categoría afectada con esta nueva medida?
Por otro lado, este es el grupo que sí se ha visto perjudicado con el fin de las extensiones automáticas en el país americano:
- Los solicitantes de ajuste de estatus, identificados con el código C09, son aquellos que tienen solicitudes I-485 pendientes.
- Los solicitantes de asilo y categorías relacionadas, que corresponden a los códigos C08, A03 y A05, y que incluyen a quienes tienen solicitudes de asilo y refugio en proceso.
- Aquellos extranjeros que se les ha concedido la suspensión de la expulsión.
- En cuanto a los titulares de TPS, clasificados como A12 y C19, su autorización de trabajo se mantiene vigente a menos que un aviso del Registro Federal indique lo contrario.
- Los cónyuges dependientes H-4, bajo el código C26, también son elegibles, incluso si cuentan con un I-94 activo.
- Los autopeticionarios de VAWA, clasificados como C31, incluyen a aquellos que han recibido aprobación y a sus hijos.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90