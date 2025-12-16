Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó importantes modificaciones en las normativas relacionadas con el Documento de Autorización de Empleo (EAD). Entre los cambios más resaltantes de la entidad se encuentra la eliminación de la prórroga automática de 540 días para la mayoría de las renovaciones de este documento.

Asimismo, se ha establecido un nuevo período máximo de validez de 18 meses para ciertas categorías, que incluyen a los solicitantes de ajuste de estatus, así como a quienes buscan asilo y a los refugiados. ¿Qué grupo no se está viendo afectado con estas últimas actualizaciones? AQUÍ todo lo que debes saber.

Tras fin de las extensiones EAD en EE. UU., esta categoría de inmigrantes no será afectada

Según la Norma Final Provisional (IFR), emitida el 30 de octubre de este año, se eliminó de manera inmediata la práctica de renovación automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para aquellos que presentaban sus solicitudes a tiempo.

No obstante, esta normativa no perjudica la validez de los EAD que fueron renovados automáticamente antes de la fecha mencionada, ni de aquellos que se extienden por disposiciones legales o reglamentarias. A continuación, te revelamos qué grupo no se ve afectado con las nuevas leyes que ya están en pleno proceso:

Los estudiantes OPT/STEM F‑1 OPT : este grupo seguirá beneficiándose de reglas separadas, incluida la extensión STEM automática de 180 días.

: este grupo seguirá beneficiándose de reglas separadas, incluida la extensión STEM automática de 180 días. Los cónyuges E y L: seguirán autorizados a seguir trabajando, pero con un I-94 anotado (E-2S o L-2S), inclusive, con un EAD.

seguirán autorizados a seguir trabajando, pero con un I-94 anotado (E-2S o L-2S), inclusive, con un EAD. Todos los que hayan presentado las solicitudes antes del 30 de octubre de 2025 no tendrán problemas y seguirán siendo elegibles para la extensión automática en EE. UU.

¿Cuál es la categoría afectada con esta nueva medida?

Por otro lado, este es el grupo que sí se ha visto perjudicado con el fin de las extensiones automáticas en el país americano: