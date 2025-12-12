Malas noticias para estudiantes extranjeros en EE. UU.: retrasos en entrega de tarjeta EAD pese a visa F-1 aprobada

Los estudiantes extranjeros que viven en los Estados Unidos no la pasan del todo bien en este último tramo del año. Hay mucho casos con visa F-1 que, pese a contar con este documento, aún no se les entrega el Documento de Autorización de Empleo (EAD) pese a que este se debió dar a principios de diciembre.

¿Qué pasa con la tarjeta EAD para estudiantes con visa F-1?

De hecho en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) no se muestran cambios, por lo que el estatus de este documento no presenta cambios en más de una semana.

De acuerdo a lo reportado por m9 News, no pocos solicitantes ha revelado que tuvieron que esperar casi diez días para recibir una actualización, destacando que, por lo general, el plazo de espera máximo son de 7 a 10 días.

Sin embargo, este mismo medio insiste es que esta demora podría responder a las temporadas altas, demoras que también se verán reflejadas en el portal del USCIS. De hecho, insiste en que "rara vez se ven los detalles del envío antes de la entrega", Por ello, recomienda a los afectados seguir algunos pasos no menores para reducir el riesgo de "no entrega".

La tarjeta EAD es vital para los no ciudadanos para trabajar en EE. UU.

m9 News recomienda registrarse en USPS Informed Delivery para recibir correos electrónicos de forma diaria informando sobre su correo entrante. "Esta sencilla herramienta le ayuda a saber cuándo su tarjeta EAD está en camino. También debe verificar su dirección postal para verificar su exactitud".

Asimismo, a la hora de recibir tu buzó en busca de novedades sobre la aprobación de la tarjeta EAD, lo que debes hacer es asegurarte es que esta llega sin firma. Si el cartero no puede confirmar su nombre, la tarjeta se devuelve.