Tras 77 años funcionando en EE. UU., histórica gasolinera dice adiós y cierra sus 27 tiendas en Florida e Illinois

Es hora que Illinois y Florida se despidan para siempre de un clásico de los Estados Unidos que los acompañó por 77 años: Freedom Oil, la reconocida cadena de tiendas de conveniencia y gasolineras que ha decidido cerrar sus 27 sucursales en estos dos estados luego de vender su operación.

El adiós a un clásico de los Estados Unidos

¿Cómo nos enteremos de esta triste noticia? Cuando la empresa de consultoría Terry Monroe compartió el acuerdo donde detalla la venta TOTAL de Freedom Oil, la cual se fundó allá por el ahora lejano 1948, hacia Mizpah Ventures, una compañía de Chicago que se dedica, exactamente, al mismo rubro, pero también al negocio mayorista de combustible en estados como Wisconsin e Illinois.

MIke Owens, propietario de la empresa, pese a no detallar el monto de la transacción, sí acotó que "era el momento adecuado para dar un paso al costado y buscar otras oportunidades".

En ese sentido, vale recordar que Freedom Oil tenía mayor presencia en Illinois, sobre todo en ciudades como Urbana, Washington, Normal, Bloomington, Peoria, Metamora, Goodfield, Lacon, Edwards, Assumption, El Paso, Chillicothe, Downs, Carlok Towanda, entre otras localidades; mientras que Florida tan solo St. Augustine, Jacksonville y Key West.

La cadena de tiendas de conveniencia y gasolineras se fundó en 1948.

¿Un mal momento para las cadenas minoristas en EE. UU.?

Sin embargo, el cierre definitivo de Freedom Oil no es un caso aislado, sino un síntoma del mal momento que están atravesando el sector minorista en los Estados Unidos, ya que también se suma Kroger (entrega de comestibles), el cual anunció la para definitiva de 4 locales en Florida, dura decisión que impactará en unos 1,400 despidos desde el 1 de febrero de 2026 en Jacksonville, Tampa, Groveland y Rockledge.

Pero, estas dos compañías no son las únicas que anunciaron que dejarán de operar de forma definitiva, a estas de suman: