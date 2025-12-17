- Hoy:
Tras 77 años funcionando en EE. UU., histórica gasolinera dice adiós y cierra sus 27 tiendas en Florida e Illinois
El dueño de Freedom Oil no reveló el monto de la venta, pero aseguró que buscará nuevas oportunidades de negocio en un momento de crisis para los minoristas.
Es hora que Illinois y Florida se despidan para siempre de un clásico de los Estados Unidos que los acompañó por 77 años: Freedom Oil, la reconocida cadena de tiendas de conveniencia y gasolineras que ha decidido cerrar sus 27 sucursales en estos dos estados luego de vender su operación.
El adiós a un clásico de los Estados Unidos
¿Cómo nos enteremos de esta triste noticia? Cuando la empresa de consultoría Terry Monroe compartió el acuerdo donde detalla la venta TOTAL de Freedom Oil, la cual se fundó allá por el ahora lejano 1948, hacia Mizpah Ventures, una compañía de Chicago que se dedica, exactamente, al mismo rubro, pero también al negocio mayorista de combustible en estados como Wisconsin e Illinois.
MIke Owens, propietario de la empresa, pese a no detallar el monto de la transacción, sí acotó que "era el momento adecuado para dar un paso al costado y buscar otras oportunidades".
En ese sentido, vale recordar que Freedom Oil tenía mayor presencia en Illinois, sobre todo en ciudades como Urbana, Washington, Normal, Bloomington, Peoria, Metamora, Goodfield, Lacon, Edwards, Assumption, El Paso, Chillicothe, Downs, Carlok Towanda, entre otras localidades; mientras que Florida tan solo St. Augustine, Jacksonville y Key West.
La cadena de tiendas de conveniencia y gasolineras se fundó en 1948.
¿Un mal momento para las cadenas minoristas en EE. UU.?
Sin embargo, el cierre definitivo de Freedom Oil no es un caso aislado, sino un síntoma del mal momento que están atravesando el sector minorista en los Estados Unidos, ya que también se suma Kroger (entrega de comestibles), el cual anunció la para definitiva de 4 locales en Florida, dura decisión que impactará en unos 1,400 despidos desde el 1 de febrero de 2026 en Jacksonville, Tampa, Groveland y Rockledge.
Pero, estas dos compañías no son las únicas que anunciaron que dejarán de operar de forma definitiva, a estas de suman:
- JCPeenney: anunció el cierre de varias de sus tiendas a mediados del 2025.
- Walgreens: como medida de reestructuración a largo plazo cerrarán 500 sucursales durante el año fiscal 2025.
- Rite Aid: se declaró en bancarrota y reestructuración, por lo que viene cerrando tiendas durante este año.
- Family Dollar: ya ha cerrado varios locales en el pasado, y en 2025 tiene como objetivo cerrar 370 más.
- Joann: tras su proceso de quiebra, la compañía de artículos para manualidades confirmó el cierre de 500 de sus tiendas.
- Macy's: para 2026 implementarán su plan de cerrar un número importante de sus tiendas menos productivas.
- Bargain Hunt: luego que la matriz se declarase en bancarrota, cerrarán 92 de sus tiendas en 10 estados.
- Advance Auto Parts: como parte de su plan para adaptarse a las demandas del mercado, planean cerrar 27 sucursales.
- BuyBuy Baby: la compañía está cerrando sus tiendas físicas ya que están dando el siguiente paso llevando su negocio hacia una marca digital.
