ALERTA MÁXIMA en Walmart de Mississippi con mujer que colocó hojas de afeitar en panes: clientes hicieron la denuncia
En el transcurso de una semana, clientes de Walmart denunciaron la presencia de cuchillas de afeitar en sus panes. La policía no tardó en identificar a la responsable.
Walmart suele ser un lugar se distracción para muchos, pero otros con intenciones más perversas puede ser el lugar "perfecto" para llevar a cabo actos que escapan a toda lógica, como es el caso que nos compete hoy donde, por razones no identificadas, una mujer se dio a la labor de colocar hojas de afeitar en productos de panadería en dos tiendas minoristas de Mississippi.
Clientes de Walmart denuncian presencia de cuchillas de afeitar en sus panes
Las autoridades contaron a FOX 26 Houston que Camille Benson, de 33 años, colocó hojas de afeitar en varias hogazas de pan en dos tiendas de Walmart. El Departamento de Policía de Biloxi arrestó a la residente de Texas, quien anteriormente fue acusada de intento de violencia doméstica.
Todo sucedió en el transcurso de una semana, cuando varios clientes encontraron hojas de afeitar en panes que compraron en Walmart Supercenter y Walmart Neighborhood Market, con la primera queja reportada el pasado 5 de diciembre.
En dicha fecha, el usuario comentó a los empleados del Supercenter sobre el descubrimiento de la afilada cuchilla en el pan adquirió en dicho establecimiento; otra de corte similar vino de Neighborhood Martket el 8 de diciembre: ambos reportados por The Associated Press (AP).
Pero, esto no acabó aquí, pues 6 días después, el 14 de diciembre, un cliente volvió a presentar una molestia casi calcada, por lo que los empleados del Supercenter inspeccionaron la mercancía dando con un hallazgo macabro: efectivamente, habían panes alterados que tenían cuchillas de afeitar. FOX 26 Houston reportó dos denuncias nuevas el 15 de diciembre.
Arrestada y con una fianza imposible
Ante esto, un portavoz del establecimiento dijo al mencionado medio de comunicación: "La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre son nuestra máxima prioridad. Hemos retirado e inspeccionado minuciosamente todos los productos potencialmente afectados en las tiendas afectadas de Biloxi. Agradecemos a las autoridades por su rápida actuación y seguiremos cooperando con ellas durante la investigación".
SI te preguntas cómo dieron con el paradero de Camile Benson, pues gracias a los registros de las cámaras de seguridad, en cuyas imágenes se le ve portando una sudadera de color verde, una riñonera en la cintura, además de portar en las manos una bolsa blanca de plástico. Su arresto era cuestión de tiempo.
En la actualidad, la mujer de 33 años se encuentra en prisión y con una fianza de US$100,000 dólares, en tanto que la policía local duda de la presencia de más hojas de afeitar en otras tiendas de Walmart.
Camile Benson, acusada de colocar hojas de afeitar en hogazas de pan en dos Walmart de MIssissippi.
