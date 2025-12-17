- Hoy:
Atención, clientes: Walmart SUSPENDERÁ operaciones en todo Estados Unidos para esta fecha
La cadena Walmart confirmó el cierre total por Navidad y anunció horarios limitados y servicios especiales para el 24 de diciembre.
La cadena minorista Walmart confirmó que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos el 25 de diciembre, sumándose al descanso por el feriado de Navidad. La decisión impactará a millones de clientes que suelen dejar sus compras para último momento, por lo que la empresa recomendó planificar con anticipación.
Horarios especiales en Nochebuena
Aunque el 24 de diciembre las sucursales sí abrirán, operarán con horario limitado. De acuerdo con el anuncio oficial, la mayoría de las tiendas cerrará alrededor de las 6:00 p. m. (hora local), aunque el horario exacto puede variar según la ubicación.
El 24 de diciembre habrá horarios reducidos y entregas exprés limitadas.
Opciones de compra de último momento
Para quienes no alcancen a ir a la tienda, Walmart habilitó alternativas digitales que seguirán activas en Nochebuena:
- Entrega Express: pedidos hasta las 5:00 p. m. del 24 de diciembre, con entrega en una hora.
- Recogida o entrega el mismo día: disponible hasta el mediodía del 24.
- Envío estándar: compras realizadas hasta el 23 de diciembre al mediodía podrían llegar el día de Navidad.
Otros comercios que no abrirán el 25 de diciembre
El Día de Navidad también implica el cierre de bancos, oficinas federales, escuelas, correo y mercados bursátiles. En el sector privado, muchas cadenas minoristas y supermercados optan por no abrir, mientras que algunos restaurantes suspenden operaciones y otros funcionan con horarios especiales.
En contraste, ciertas cadenas de comida rápida y cafeterías mantendrán atención parcial, por lo que se recomienda verificar directamente con cada local antes de salir.
Consejo clave: revisa horarios locales, adelanta tus compras y confirma la disponibilidad de servicios en línea para evitar contratiempos durante las fiestas.
