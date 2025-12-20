- Hoy:
ATENCIÓN, compradores de Walmart en Florida: las entregas llegarán por drones a esta ciudad
Esta ciudad hace historia al convertirse en el primer municipio de Florida en permitir entregas con drones de Walmart, marcando un antes y un después en el comercio minorista.
Los clientes de Walmart en Florida podrían comenzar a recibir sus compras de una forma totalmente novedosa. La ciudad de Clermont, ubicada en el centro del estado, se convirtió en el primer municipio de Florida en autorizar entregas con drones de Walmart, tras la aprobación del Concejo Municipal por mayoría.
PUEDES VER: BUENAS NOTICIAS para ciudadanos de EE. UU.: el Gobierno depositará $1,500 en las cuentas bancarias que cumplan este requisito
La medida permitirá a la cadena realizar entregas aéreas dentro de un radio determinado, marcando un antes y un después en el comercio minorista local.
Cómo funcionará el centro de drones de Walmart
La decisión representa mucho más que un avance tecnológico: implica un cambio profundo en la forma en que los consumidores reciben sus productos. Con esta autorización, Clermont se posiciona como ciudad pionera en logística urbana, apostando por un sistema más rápido, eficiente y alineado con el futuro del comercio minorista.
Drones de Walmart listos para realizar entregas en Clermont, Florida.
La operación estará a cargo de Wing LLC, una empresa especializada en entregas mediante drones, que instalará una infraestructura específica dentro del estacionamiento del Walmart, incluyendo una cerca divisoria y un contenedor de envío destinados al almacenamiento, carga y operación de los drones.
Los drones no aterrizarán en los domicilios de los clientes. En su lugar, descenderán los paquetes mediante un cable desde una altura aproximada de 7,6 metros, un sistema diseñado para reforzar la seguridad y minimizar riesgos en las zonas residenciales, asegurando que las entregas sean rápidas y confiables sin afectar la tranquilidad de los vecinos.
Debates, preocupaciones y el voto en contra
Durante la sesión del Concejo Municipal, surgieron inquietudes relacionadas con la seguridad, la privacidad y el impacto visual del proyecto. Uno de los temas más debatidos fue el uso de cámaras en los drones. Desde Wing LLC aseguraron que estas no cuentan con la resolución necesaria para captar detalles privados de los hogares.
También se discutió la posibilidad de que los drones crucen carreteras muy transitadas, como las autopistas 27 y 50. La empresa reconoció que aún no existe una autorización federal clara para ese tipo de vuelos, aunque afirmó que trabaja para cumplir con todas las regulaciones. La propuesta fue finalmente aprobada con un solo voto en contra, basado en preocupaciones estéticas, aunque incluso ese concejal reconoció la utilidad del sistema para entregas urgentes.
