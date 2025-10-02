- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza vs Boca
- Melgar vs Cienciano
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
¡Alerta, inmigrantes!: Trump despliega fuerzas federales en ciudades santuario de EE. UU.
Donald Trump ordena el despliegue de las fuerzas del orden a grandes ciudades de EE. UU. lideradas por la democracia.
En una nueva escalada de su política de “mano dura” contra la delincuencia y la migración irregular, el gobierno de Donald Trump ha comenzado el despliegue de fuerzas federales en diversas ciudades de Estados Unidos consideradas “ciudades santuario”, como Portland, Chicago, Los Ángeles y Memphis. Estas medidas han encendido las alarmas entre organizaciones civiles, políticos locales y ciudadanos, quienes ven en esta estrategia una intervención con fines políticos.
PUEDES VER: California cambia las reglas del juego laboral: todo negocio debe conocer la NUEVA LEY que entra en vigor en octubre
Aunque desde la Casa Blanca aseguran que se trata de una respuesta necesaria para combatir el crimen y proteger instalaciones federales, muchos líderes locales advierten que estas acciones podrían aumentar la tensión en las calles y criminalizar aún más a las comunidades migrantes. Varios funcionarios demócratas han señalado que el operativo se ejecuta sin coordinación ni consentimiento estatal, y bajo una narrativa que estigmatiza a los inmigrantes como amenaza.
Ciudades bajo presión federal
El caso de Memphis ha sido uno de los más visibles en esta ofensiva. Al menos 219 agentes federales han sido desplegados como parte de un nuevo grupo de trabajo liderado por el Departamento de Justicia y Defensa. Funcionarios como Pam Bondi y Pete Hegseth han respaldado abiertamente estas operaciones, destacando los más de 90 arrestos realizados en solo tres días. La Casa Blanca ha calificado estas acciones como un “campo de entrenamiento” para futuras intervenciones.
Donald Trump ha comenzado el despliegue de fuerzas federales en diversas ciudades de Estados Unidos.
Sin embargo, tanto el alcalde como fiscales del estado han mostrado reservas sobre el impacto de esta militarización en comunidades vulnerables. A pesar del cierre del gobierno federal, los agentes continúan operando sin remuneración inmediata, pero con la promesa de pago posterior. Para muchos, esto demuestra que Donald Trump está dispuesto a llevar su agenda a las calles, aún sin recursos oficiales ni respaldo total del Congreso.
Protestas, detenciones y rechazo político
En Portland, ciudad que ha sido epicentro de manifestaciones pacíficas frente a instalaciones del ICE, la tensión ha ido en aumento. Aunque Trump aseguró que la Guardia Nacional ya está desplegada, autoridades locales contradijeron esta versión. La gobernadora de Oregón calificó el despliegue como “ilegal” y denunció el gasto de hasta 10 millones de dólares en una operación que considera innecesaria.
Presencia federal en aumento en ciudades santuario de EE. UU.
Similares escenas de confrontación se han reportado en Chicago, donde se utilizan agentes civiles y tácticos en vez de militares uniformados. La represión de manifestantes frente a centros migratorios y el temor creciente en comunidades latinas están afectando incluso la asistencia escolar, según denunciaron líderes locales. Para muchos observadores, estas acciones forman parte de una estrategia electoral que busca fortalecer el discurso antiinmigrante de Trump con miras al 2026.
- 1
Nicolás Maduro deja agudo mensaje a Donald Trump desde Venezuela: "Le doy las gracias por sus amenazas y…"
- 2
CUIDADO, inmigrantes venezolanos con TPS: esta es la situación actual del ESTATUS en EE. UU., lo que se viene y a quiénes afectaría
- 3
EE. UU. cierra Gobierno por primera vez en siete años: a partir de HOY, esto implica la medida y quiénes son los más afectados
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50