- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Alerta máxima | casas y bienes de quienes postergaron este trámite obligatorio en EE. UU. serán embargados
El IRS inicia embargos de propiedades y vehículos de contribuyentes que retrasaron su declaración. Conoce cómo evitar perder tu patrimonio.
Cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) emite un embargo, significa que un contribuyente ha incumplido con sus obligaciones fiscales y no respondió a las notificaciones previas. El Gobierno puede intervenir propiedades, congelar cuentas bancarias y vender vehículos u otros activos para recuperar la deuda. Aunque existen plazos y derechos legales, el resultado puede ser la pérdida definitiva del bien.
PUEDES VER: EE. UU. en riesgo de cierre: esto ocurrirá con visas y pasaportes a partir del 1 de octubre
Este tipo de medidas busca garantizar que los contribuyentes cumplan con las leyes tributarias y evitar que las deudas acumuladas comprometan los ingresos del gobierno federal. Las acciones del IRS no solo afectan a grandes contribuyentes, sino también a personas comunes que postergaron sus pagos o declaraciones.
Propiedades y cuentas bancarias están en riesgo si no se regulariza la deuda.
Cómo actúa el IRS y cómo proteger tus bienes
El IRS comienza con un seguimiento exhaustivo de los contribuyentes que no presentaron su declaración o dejaron de pagar impuestos. Se envían notificaciones previas, que permiten apelar o asistir a audiencias antes de la ejecución del embargo.
Pasos del proceso de embargo:
- Se establece un valor mínimo de venta que se comunica al propietario.
- El contribuyente puede disputar el valor antes del aviso oficial.
- Se realiza la subasta pública con al menos diez días de anticipación.
- El dinero obtenido cubre gastos operativos y la deuda tributaria.
- Si sobra un excedente, el propietario puede solicitar un reembolso.
Recuperar un bien embargado no es automático. Tras la venta en subasta, se deben cumplir estrictos requisitos legales para obtener la devolución o compensación.
Cómo detener un embargo
- Demostrar que el bien es esencial para necesidades básicas.
- Presentar un plan de pagos viable.
- Comprobar que el embargo causa perjuicio económico severo.
- Si el bien ya fue vendido, solicitar la recuperación mediante procedimientos específicos, cumpliendo las condiciones legales.
Requisitos para liberar un bien embargado
- Liquidar la deuda tributaria.
- Confirmar que el embargo haya prescripto.
- Establecer un plan de pagos que justifique la liberación.
- Demostrar que el valor del bien supera ampliamente la deuda y que su liberación no afecta la cobranza.
Al final, es importante recordar que el IRS ofrece canales de comunicación y asistencia para quienes enfrentan embargos, por lo que los contribuyentes pueden buscar orientación profesional para proteger sus bienes y negociar alternativas de pago antes de que se pierdan en subasta. Mantenerse informado y actuar con rapidez es clave para evitar pérdidas significativas.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50