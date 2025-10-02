- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza vs Boca
- Melgar vs Cienciano
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
"Nos trataron como animales": familia inmigrante vive pesadilla en tribunal de Nueva York
Una cita migratoria en Nueva York se convirtió en una pesadilla para una familia ecuatoriana. Agentes del ICE separaron al padre y agredieron a la madre.
Lo que debía ser una cita rutinaria por su caso de asilo terminó siendo una escena de terror para Mónica Moreta Galarza, una madre ecuatoriana que acudió con su esposo y dos hijos al tribunal de inmigración en el 26 Federal Plaza, en Nueva York. Luego de recibir una nueva fecha para su audiencia, pensaron que su situación migratoria seguiría su curso sin alteraciones.
PUEDES VER: ¡Mala noticia! Viajar a EE. UU. será mucho más caro para los peruanos por nuevo costo de visa
Sin embargo, al salir de la sala, varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron a la familia y detuvieron al padre, Rubén Abelardo Ortiz López. Entre gritos, empujones y el llanto de sus hijos, Mónica asegura haber sido derribada violentamente por uno de los oficiales, en un episodio que quedó registrado en video y que hoy genera indignación en toda la comunidad migrante.
Violencia en pleno tribunal: el momento que quedó grabado
Los videos del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a Mónica siendo empujada por un agente del ICE, cayendo al suelo frente a sus hijos, testigos directos del operativo. "Nos trataron como animales", denunció la madre, quien afirma haber sido halada del cabello, empujada contra una pared y golpeada en la cabeza.
Familia inmigrante
A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el agente fue "relevado de sus funciones", medios estadounidenses como CBS News reportan que podría haber sido reincorporado tras una evaluación preliminar. La madre fue trasladada a un hospital tras el incidente, mientras que el padre permanece detenido en un centro migratorio en Pennsylvania.
Asilo, arrestos y temor creciente en la comunidad migrante
La familia Moreta-Ortiz llegó a Estados Unidos en marzo de 2024 huyendo de la violencia. Solicitaron asilo legalmente, pero la detención del padre reabre el debate sobre las prácticas del ICE, especialmente en casos de migrantes con procesos en curso. Según las autoridades, Ortiz tenía antecedentes por "agresión", aunque su defensa sostiene que fue arrestado de forma arbitraria.
Las agresiones por parte del ICE genera duras críticas contra la política migratoria de Trump.
La escena generó críticas de congresistas, activistas y juristas, que acusan al gobierno de Donald Trump de estar llevando adelante una ofensiva migratoria sin precedentes, con operativos incluso en tribunales. "Este tipo de acciones sólo infunden miedo en quienes ya siguen las reglas del sistema legal migratorio", señaló la abogada de la familia.
- 1
Adiós al sueño americano: 180 inmigrantes venezolanos son deportados desde EE. UU.
- 2
EE. UU. despliega fuerza naval en el Caribe y Venezuela se prepara para un posible enfrentamiento
- 3
Fin del TPS perjudica a inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, estos son los cuatro países que no podrán recuperar el estatus
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50