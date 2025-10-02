"Nos trataron como animales": familia inmigrante vive pesadilla en tribunal de Nueva York

Lo que debía ser una cita rutinaria por su caso de asilo terminó siendo una escena de terror para Mónica Moreta Galarza, una madre ecuatoriana que acudió con su esposo y dos hijos al tribunal de inmigración en el 26 Federal Plaza, en Nueva York. Luego de recibir una nueva fecha para su audiencia, pensaron que su situación migratoria seguiría su curso sin alteraciones.

Sin embargo, al salir de la sala, varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron a la familia y detuvieron al padre, Rubén Abelardo Ortiz López. Entre gritos, empujones y el llanto de sus hijos, Mónica asegura haber sido derribada violentamente por uno de los oficiales, en un episodio que quedó registrado en video y que hoy genera indignación en toda la comunidad migrante.

Violencia en pleno tribunal: el momento que quedó grabado

Los videos del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a Mónica siendo empujada por un agente del ICE, cayendo al suelo frente a sus hijos, testigos directos del operativo. "Nos trataron como animales", denunció la madre, quien afirma haber sido halada del cabello, empujada contra una pared y golpeada en la cabeza.

Familia inmigrante

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el agente fue "relevado de sus funciones", medios estadounidenses como CBS News reportan que podría haber sido reincorporado tras una evaluación preliminar. La madre fue trasladada a un hospital tras el incidente, mientras que el padre permanece detenido en un centro migratorio en Pennsylvania.

Asilo, arrestos y temor creciente en la comunidad migrante

La familia Moreta-Ortiz llegó a Estados Unidos en marzo de 2024 huyendo de la violencia. Solicitaron asilo legalmente, pero la detención del padre reabre el debate sobre las prácticas del ICE, especialmente en casos de migrantes con procesos en curso. Según las autoridades, Ortiz tenía antecedentes por "agresión", aunque su defensa sostiene que fue arrestado de forma arbitraria.

Las agresiones por parte del ICE genera duras críticas contra la política migratoria de Trump.

La escena generó críticas de congresistas, activistas y juristas, que acusan al gobierno de Donald Trump de estar llevando adelante una ofensiva migratoria sin precedentes, con operativos incluso en tribunales. "Este tipo de acciones sólo infunden miedo en quienes ya siguen las reglas del sistema legal migratorio", señaló la abogada de la familia.