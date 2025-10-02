Recientemente, se informó que Venezuela dio el visto bueno para que se lleven a cabo las celebraciones navideñas a partir de ahora, asegurando que estos eventos se podrán desarrollar "en paz", dejando atrás la tensión que existe con EE. UU., país que realizó su despliegue militar en el mar Caribe y pese al conflicto que tiene la nación de Trump de combatir el supuesto narcotráfico venezolano. AQUÍ las novedades.

Venezuela adelanta Navidad y confirma celebraciones en "paz" pese a conflictos con EE. UU.

Desde que empezó octubre, se han difundido diversas imágenes de personas haciéndose presentes en un acto oficialista en la plaza Bolívar de Caracas, Venezuela, algunos de ellos vestidos con trajes navideños o portando luces de bengala, esto luego de confirmarse el adelanto de la Navidad en el país latino.

Y es que, hace unas horas, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, confirmó la anticipada celebración de la Navidad, un anuncio que ya se ha dado desde que llegó al poder en el año 2013. Tal como reveló para la prensa, la medida se llegó a confirmar debido a que brinda efectos muy buenos en los distintos ámbitos del país, entre ellos; la economía y la cultura.

"Venezuela huele a Navidad a partir de este 1 de octubre", mencionó en un evento realizado el último miércoles, para luego referirse más sobre esta iniciativa que forma parte de las costumbres que ha optado desde que asumió el mandato. Resaltó también que, con su decisión, se protege el "derecho sagrado a la felicidad en el país".

Sus declaraciones se dieron en la mencionada actividad en la que también estuvo Nahum Fernández, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, quien, de la mano del Ministerio de Cultura, anunciaron el desarrollo de una programación de actividades culturales en todo Venezuela. Con ello, minimizaron por completo los conflictos que existen con la nación de Donald Trump.

Venezuela hace encendido en plaza Bolívar tras confirmarse el adelanto de la Navidad

En medio de mucha emoción y aplausos, varios ciudadanos no dudaron en asistir y acompañar en la iluminación de la plaza Bolívar, en Caracas, esto tras confirmarse la navidad desde octubre. La alcaldesea oficialista Carmen Meléndez, aprovechó para enviar un mensaje al respecto: "feliz inicio de la Navidad".

"Desde aquí, desde la plaza Bolívar, (enviamos) un saludo a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, que nos está viendo. ¡Que se escuche ese grito de felicidad de todo el pueblo de Caracas!", expresó en el evento, omitiendo las amenazas de Estados Unidos con respecto a la presencia de la flota naval estadounidense en el Caribe.