¡En la mira!: congresista estadounidense desafía a Maduro en medio de operación naval cerca de Venezuela

Un nuevo capítulo en la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro se abrió esta semana tras la publicación de un video oficial sobre los más recientes operativos antidrogas liderados por el gobierno estadounidense en el mar Caribe. En medio del despliegue naval, el congresista republicano Carlos A. Giménez emitió una advertencia directa al líder venezolano, dejando claro que Washington no retira su mirada del mandatario acusado de narcotráfico.

El mensaje fue difundido a través de la red social X (antes Twitter), donde Giménez replicó el video del Departamento de Estado que muestra imágenes de patrullajes militares, equipos tácticos y un cartel con la recompensa por Maduro, acompañado de la frase: "¡Los días de Maduro están contados!". Esta declaración encendió el debate sobre la creciente presión de EE.UU. en la región.

La operación en el Caribe y su enfoque en el Cartel de los Soles

El video forma parte de una campaña mediática que acompaña los operativos navales desplegados en aguas del Caribe y América Latina con el objetivo de combatir a los carteles de la droga. En el audiovisual se incluye el rostro de Nicolás Maduro, señalado como líder del llamado Cartel de los Soles, una organización que, según Estados Unidos, está vinculada al tráfico internacional de drogas y a actividades terroristas.

Congresista estadounidense lanza advertencia a Maduro.

Este cartel ha sido designado por el Departamento del Tesoro como una organización terrorista extranjera, y sus miembros —entre ellos altos funcionarios del régimen venezolano— son acusados de facilitar el envío de narcóticos hacia territorio estadounidense. La acción naval se enmarca en esa narrativa: desarticular estructuras criminales con nexos estatales.

Una recompensa sin precedentes por Maduro

Uno de los aspectos más llamativos del video es la cifra ofrecida por la captura o información clave sobre Maduro: 50 millones de dólares, una recompensa sin precedentes. Este monto supera ampliamente las cifras históricas ofrecidas por otros capos del narcotráfico, como Pablo Escobar (6,9 millones ajustados a inflación), El Mencho (15 millones), o Iván Archivaldo Guzmán (10 millones).

Ofrecen grande cifra de dinero por información clave sobre Maduro.

La cifra refleja no solo el interés estratégico de EE.UU. en capturar al líder venezolano, sino también el nivel de amenaza que Washington atribuye a su figura. Para las autoridades estadounidenses, Maduro no es solo un presidente autoritario, sino un actor central en redes criminales trasnacionales.