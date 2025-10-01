Recientemente, la Misión Estatal de Cuba, en República Dominicana, expresó su total respaldo a Venezuela frente a las últimas presiones de Estados Unidos, al suscribir la Declaración del Gobierno Revolucionario en apoyo a la Revolución Bolivariana. Este sorpresivo acto resalta la solidaridad entre ambas naciones en un contexto de tensiones internacionales. AQUÍ todo lo que conlleva y más.

Este país latino apoya a Venezuela y firma documento tras conflicto con EE. UU.

'Prensa Latina' compartió una información inédita sobre un evento que se llevó a cabo en la embajada de Cuba en Santo Domingo, en la que diplomáticos y colaboradores de la isla firmaron un documento que resalta la necesidad urgente de prevenir una agresión militar contra Venezuela, en el contexto de la creciente hostilidad por parte de Washington a dicho país.

El embajador cubano, Ángel Arzuaga, destacó también el respaldo incondicional de su nación hacia el país sudamericano y no dudó en mencionar la campaña de recolección de firmas que se lleva a cabo simultáneamente en Cuba y en sus misiones diplomáticas en el extranjero.

Esta inesperada jornada finalizó con cánticos en apoyo a la Revolución Bolivariana, al presidente constitucional, Nicolás Maduro, y a los pueblos de Cuba y Venezuela.

En tanto, se conoció que en la Declaración que Cuba alertó en múltiples ocasiones que, el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, representa una provocación que podría desencadenar en un conflicto militar, obligando a la nación venezolana a defender su soberanía e integridad territorial.

¿Qué pasaría si EE. UU. ataca a Venezuela?

"Un ataque militar directo contra Venezuela tendría consecuencias incalculables para la paz, la estabilidad y la seguridad de Nuestra América", se lee en el documento que firmó hace poco aquel país con Cuba.

Además, se instó a la comunidad internacional a movilizarse para frenar cualquier escalada y preservar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, proclamada por sus jefes de Estado y de gobierno.