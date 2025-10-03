- Hoy:
Fin del TPS complica a este grupo de extranjeros en EE. UU.: USCRI y su advertencia tras el término de la protección y sus consecuencias
El Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes (USCRI) está preocupado tras la decisión que tomó la Administración de terminar el TPS para Siria.
¿Se vienen fuertes cambios para los inmigrantes? Recientemente, el Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes (USCRI) ha decidido expresar su inquietud frente a la acción que tomó la Administración de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Siria, medida que entrará en vigor el próximo 21 de noviembre de 2025.
Cabe resaltar que esta medida viene generando diversas reacciones por las implicaciones que tendrá para los refugiados sirios que dependen de este estatus para su seguridad y estabilidad en el país americano. AQUÍ todos los detalles al respecto.
USCRI y su advertencia tras el término del TPS para Siria en EE. UU.
Es importante conocer que el TPS fue establecido por el Congreso de los Estados Unidos en 1990, con la finalidad de poder ofrecer seguridad a todos los extranjeros provenientes de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que dificultan un regreso seguro.
Por el lado de los ciudadanos sirios, ellos fueron beneficiados con el TPS por primera vez en 2012, como respuesta de la devastadora guerra que comenzó en 2011. Pese a que han transcurrido varios años, muchas de las condiciones que justificaron esta designación y las protecciones asociadas siguen vigentes.
Hasta septiembre de este año, más de 6.000 sirios contaban con el TPS en Estados Unidos y seguían contribuyendo activamente y fortaleciendo las comunidades en diversas regiones del país, no obstante, con las nuevas medidas de las autoridades y Trump, se avecinan nuevos conflictos y consecuencias negativas para estas personas.
Cabe resaltar que, el 18 de septiembre de 2025, Tom Fletcher, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, subrayó ante el Consejo de Seguridad que "Siria sigue siendo, desde cualquier punto de vista, una de las mayores emergencias humanitarias del mundo".
En el reciente informe, se destacó que más del 70% de la población siria requiere asistencia humanitaria, más de nueve millones enfrentan inseguridad alimentaria, alrededor de siete millones están siendo desplazados internamente y más de cuatro millones están en búsqueda de refugio en países vecinos.
¿Qué se debería hacer tras el fin de las protecciones para Siria en EE. UU.?
Por otro lado, según información de 'refugees.org', en vez de que se lleven a cabo eliminar las protecciones para quienes han buscado refugio, es crucial aumentar el apoyo humanitario en la nación del republicano.
Los retornos forzados también se encargarán de intensificar la presión sobre los sistemas ya saturados en Siria, un país que se encuentra en proceso de reconstrucción y que busca poner fin al desplazamiento masivo de su comunidad.
