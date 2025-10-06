- Hoy:
BUENA NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: Brandon Johnson declara 'zonas libres de ICE' en ciudad santuario
La directiva ICE Free Zones (zonas libres de ICE), del alcalde de Chicago, se enfoca únicamente en las operaciones realizadas por los agentes del ICE y de la CBP.
En un acto que ha recibido un amplio respaldo entre los defensores de los inmigrantes, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó el 6 de octubre de 2025 una orden ejecutiva que establece 'zonas libres de ICE' en toda la ciudad. Esta medida tiene como objetivo proteger a los residentes indocumentados de las acciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando no exista una orden judicial válida.
Chicago registra la detención de más de un millar de migrantes.
¿Qué son las 'zonas libres de ICE' en Chicago?
Las 'zonas libres de ICE' son áreas designadas donde los agentes federales de inmigración no pueden realizar operativos sin una orden judicial válida.
La orden ejecutiva firmada por el alcalde Johnson incluye propiedades de la ciudad, como escuelas, bibliotecas, parques y edificios municipales. Además, permite que los negocios privados se adhieran voluntariamente a esta iniciativa, creando así una red de protección comunitaria.
Respuesta a la ofensiva federal
Esta acción responde a la intensificación de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump, las cuales han incluido el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago y operativos como 'Operación Midway Blitz', que han resultado en más de 1,000 arrestos en Illinois.
El alcalde Johnson calificó estas acciones de "tiranía" y afirmó que las propiedades públicas no deben utilizarse como escenarios para redadas sin justificación legal.
La política de Brandon Johnson en Chicago genera controversia
La decisión del alcalde ha generado reacciones encontradas. La Casa Blanca criticó duramente la medida, acusando a Johnson de proteger a "criminales indocumentados" y de socavar la seguridad pública. Por otro lado, líderes locales y defensores de los derechos civiles han elogiado la iniciativa como una defensa de los derechos humanos y de la justicia social.
Con esta orden, Chicago refuerza su estatus como ciudad santuario y reafirma su compromiso con la protección de todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio.
