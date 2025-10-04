Recientemente, la Casa Blanca ha informado que, por el momento, no existe ninguna intención de llevar a cabo sorpresivas redadas migratorias durante la Super Bowl 2026, evento que se realizará en febrero y contará con la participación del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien se ha mostrado en contra de las políticas migratorias, en el espectáculo de medio tiempo.

Cabe resaltar que esta inesperada decisión, pues había rumores de que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se hagan presentes en el evento, busca evitar tensiones en un evento de gran relevancia cultural y social en Estados Unidos. AQUÍ todos los detalles.

Confirman que Trump no hará redadas en la Super Bowl con Bad Bunny en EE. UU.

Hace unas horas, los medios internacionales, tales como 'Marca', informaron que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se pronunció sobre la falta de un plan concreto en relación con la inmigración, afirmando que la Administración de Trump "siempre arrestará y deportará a los inmigrantes ilegales" que sean localizados. No obstante, aseguró que no se llevará a cabo las redadas en dicho lugar.

"Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento", dijo. Esta declaración se dio luego que se abordara cuestionamientos sobre la elección del artista puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo en la final de la NFL, programada para el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Revelan que Trump no hará redadas en la Super Bowl con Bad Bunny en EE. UU. / Foto: GLR

Como se recuerda, esta noticia fue duramente criticada entre los seguidores del presidente Trump, quienes consideraron inapropiado que un artista que ha manifestado su desacuerdo con las políticas migratorias del mandatario represente al país en este evento. Leavitt, por su parte, se refirió a la controversia, señalando que muchos en la sala esperaban la reacción del presidente respecto a la participación de Bad Bunny.

Por su parte, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, insinuó que ICE podría desplegar agentes en las cercanías del estadio, argumentando que no hay refugio para quienes se encuentran en el país de manera ilegal. No obstante, se reveló que ello no se llevaría a cabo, tal como lo confirmó Karoline.

Bad Bunny no respalda medidas ni ideas de Trump contra inmigrantes

Bad Bunny ha llamado la atención en estos últimos por su defensa a la comunidad latina y su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones pasadas.

Tras su evidente postura política y excluir a Estados Unidos de su última gira mundial, para no complicar a los inmigrantes indocumentados, no fue bien recibido ahora por los seguidores de Trump. Por ello, su actuación en el Super Bowl será histórica, ya que se convertirá en el primer artista latino en presentarse en solitario en este evento, en medio de polémicas.