BUENA noticia para venezolanos en EE. UU.: oposición pide proteger el TPS tras fallo del Supremo

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora en Venezuela, solicitó este viernes al gobierno de Estados Unidos que revise "en tiempo perentorio" su política migratoria. La solicitud surge después de que el Tribunal Supremo estadounidense diera luz verde para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 300 000 migrantes venezolanos.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, la PUD demanda que se garanticen "alternativas que permitan la permanencia legal" de la "inmensa mayoría" de los venezolanos en EE. UU. Señalan que estos ciudadanos "se vieron forzados a emigrar" por la crisis humanitaria en su país, y que no pueden ser penalizados por buscar seguridad.

Fallo del Tribunal Supremo autoriza revocar el TPS

Con seis votos favorables y tres en contra, el máximo tribunal respaldó la petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar las protecciones del TPS para los venezolanos. Esta decisión revoca un fallo previo de un tribunal de distrito de California que había bloqueado la suspensión del TPS para unos 600 000 migrantes.

Oposición venezolana pide proteger el TPS tras fallo del Supremo.

El fallo se enmarca en una disputa legal que se remonta a 2021, cuando la Administración Trump intentó por primera vez eliminar el TPS para los venezolanos. Desde entonces, tribunales inferiores emitieron bloqueos, y el tema fue objeto de múltiples apelaciones legales. Ahora, el Supremo parece darle la razón al gobierno para permitir el retiro de esas protecciones.

Riesgos y demandas frente a la decisión

Si se procede con la revocación del TPS, cientos de miles de venezolanos podrían enfrentar deportaciones inmediatas. La decisión del Supremo no afecta de momento a beneficiarios haitianos del TPS, aunque el precedente abre riesgos para otros grupos migrantes.

La PUD advierte que la medida afectará a personas que huyeron de la crisis venezolana y que buscan simplemente sobrevivir. Al pedir "alternativas de permanencia legal", la oposición exige que EE. UU. ofrezca vías seguras, no deportaciones masivas ni meras promesas sin respaldo legal.