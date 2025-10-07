California inaugura un mega casino de 600 millones de dólares que promete superar a Las Vegas

El Hard Rock Tejon Casino Resort, valorado en 600 millones de dólares, será el primer complejo de gran escala en el condado de Kern, al sur de Bakersfield, en el Valle Central de California. El proyecto, propiedad de la Tribu India Tejon y administrado por Hard Rock International, marca un hito tras décadas de lucha por reconocimiento federal.

Octavio Escobedo III, presidente de la tribu, celebró el logro como un símbolo de resistencia y prosperidad: "Esta apertura no solo honra nuestro patrimonio, sino que crea oportunidades para las generaciones futuras", expresó.

El nuevo casino tribal de 600 millones busca rivalizar con Las Vegas.

Un espacio de lujo que competirá con Las Vegas

Con 150.000 pies cuadrados de área de juego, el casino se posiciona a la altura de gigantes como el MGM Grand o el Bellagio.

El complejo incluirá:

Más de 2.000 máquinas tragamonedas .

. Mesas de Blackjack Live, Texas Hold ’Em y Three Card Poker .

. Salas VIP para juegos exclusivos.

Además, el resort contará con instalaciones médicas, viviendas para miembros tribales y un centro de gobierno, integrando así desarrollo económico y bienestar comunitario.

Jim Allen, presidente de Hard Rock International, destacó que el nuevo resort "establecerá un nuevo estándar de entretenimiento en la región".

Impacto económico y desafíos legales

El proyecto generó miles de empleos durante la construcción y creará más de 1.000 puestos permanentes tras su inauguración. Sin embargo, la apertura llega en medio de disputas legales sobre otros desarrollos tribales en California.

La oficina del gobernador Gavin Newsom cuestionó la falta de consulta federal en proyectos similares, mientras otras tribus locales se oponen a nuevos complejos de juego en el estado.

Pese a ello, el Hard Rock Tejon avanza firme hacia su inauguración, prometiendo convertirse en el nuevo epicentro del entretenimiento tribal en la costa oeste.