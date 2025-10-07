- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Cerro vs Sol de América
- Chile vs méxico
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
BUENA noticia para inmigrantes: crean red de apoyo para EVITAR redadas del ICE
En Massachusetts, grupos de WhatsApp entre inmigrantes indocumentados se han convertido en redes de alerta para evadir arrestos en operativos migratorios.
En medio de un clima de miedo y creciente represión migratoria en Estados Unidos, miles de inmigrantes brasileños han encontrado en la tecnología una herramienta clave para protegerse. Grupos de WhatsApp, creados por y para miembros de la comunidad, se han convertido en redes de alerta y solidaridad que ayudan a evadir las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
PUEDES VER: Cuidado con ICE, inmigrantes indocumentados: alcalde de Chicago, Brandon Johnson, denuncia abuso de autoridad y duras redadas
Estas redes ciudadanas, impulsadas en su mayoría por inmigrantes indocumentados, comparten información en tiempo real sobre operativos, ubicaciones sospechosas y personas detenidas. En ciudades como Boston y Lowell, incluso se han comenzado a usar drones para monitorear los movimientos del ICE. Ante una política migratoria más dura bajo el nuevo mandato de Donald Trump, estas iniciativas representan una buena noticia para quienes buscan vivir con dignidad y seguridad en el país.
Redes de alerta en tiempos de miedo
En Massachusetts, donde reside la mayor comunidad de inmigrantes brasileños en Estados Unidos, grupos de WhatsApp se han convertido en verdaderas redes de supervivencia. Miles de mensajes se comparten a diario con alertas sobre redadas, ubicaciones del ICE, imágenes de vehículos sospechosos y hasta fotos de personas detenidas. Todo con un objetivo común: evitar caer en manos de las autoridades migratorias.
Inmigrantes crean red de apoyo para EVITAR redadas del ICE.
Desde que Donald Trump volvió al poder, las políticas contra la inmigración indocumentada se han endurecido drásticamente. Las decisiones judiciales más recientes han ampliado la discrecionalidad de los agentes de inmigración para efectuar arrestos, incluso en base al idioma o la apariencia. Ante este nuevo escenario, muchos inmigrantes se ven obligados a alterar sus rutinas y moverse en silencio, incluso recibiendo consejos insólitos como "no hablar en público" o "poner una calcomanía pro-Trump en el auto".
Vigilancia civil: drones, alertas y solidaridad
En ciudades como Boston y Lowell, los inmigrantes han empezado a usar drones para vigilar los movimientos de ICE en sus vecindarios. Las imágenes captadas desde el aire son compartidas en los chats, que también funcionan como red de apoyo cuando alguien es arrestado. "¿Una o dos semanas de trabajo valen más que tus hijos?", decía un mensaje reciente instando a quedarse en casa.
Voluntarios como Lorena Betts, que coordina una red de ayuda en Massachusetts, reciben reportes en tiempo real, graban videos de redadas y conectan a los detenidos con abogados. En muchos casos, estos chats son la única forma de rastrear a quienes fueron capturados y trasladados a otros estados en cuestión de horas. "Simplemente desaparecen", comenta Betts, que se ha convertido en una voz clave de la comunidad brasileña.
- 1
Atención, inmigrantes: este es el motivo por el que EE. UU. los deporta a un país distinto al suyo, según la Patrulla Fronteriza
- 2
Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de ahora, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
- 3
MALA noticia para inmigrantes: redada nocturna en Chicago deja más de 30 detenidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50