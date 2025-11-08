Recientemente, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido arrestado tras ser acusado de manejar en estado de ebriedad en un incidente en Oak Brook, Illinois, donde su automóvil se subió a la acera y colisionó con una serie de árboles.

Hasta el momento, las autoridades locales continúan investigando el hecho, el cual ha generado preocupación sobre la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Qué más se sabe al respecto? ¿Qué cargos ahora enfrentará el agente en EE. UU.? AQUÍ todos los detalles.

Arrestan a agente de ICE acusado de conducir en estado de ebriedad y quedarse dormido en Illinois

Guillermo Díaz Torres, originario de Albuquerque, Nuevo México, de 33 años y agente de ICE, se encuentra en medio de una investigación tras un suceso lamentable que se llevó a cabo el 26 de octubre. Según los informes de las autoridades y de los medios internacionales, tales como '12onyourside', Díaz conducía un KIA Telluride con placas de Illinois y portaba su arma de servicio en el asiento trasero.

Asimismo, se reportó que un oficial de Westmont lo encontró dormido al volante en una intersección y, al intentar despertarlo, el acusado aceleró, provocando un choque. También se señala que el policía notó un fuerte olor a alcohol, así como ojos enrojecidos y un habla arrastrada.

Durante las pruebas de sobriedad, Díaz no logró cumplir con los requisitos establecidos. Un video de la cámara corporal del oficial evidenció cómo el hombre se desploma al intentar caminar en línea recta y presenta dificultades para recitar el alfabeto. Pese a estos hechos, Díaz señaló que regresaba a su hotel tras finalizar su turno, reconociendo que la situación no era favorable.

¿Cuál es la situación del agente de ICE y qué podría pasar con él ahora?

Luego del accidente, que tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada del 26 de octubre, el agente federal manifestó no recordar los eventos de la última hora y media, además de negar haberse detenido en algún lugar después de su jornada laboral.

En tanto, hasta el momento, ni el hombre ni su defensa, así como el Instituto Nacional de Migración (ICE), han emitido declaraciones respecto al caso. La siguiente audiencia judicial está fijada para el 5 de diciembre. En caso de ser declarado culpable, el acusado podría enfrentar una pena de hasta un año de prisión.