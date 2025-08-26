¿Travis Kelce dejará los Chiefs? El jugador de la NFL se comprometió con Taylor Swift, creando los rumores de un fin a su carrera

Travis Kelce se ha mantenido en el centro de la atención mediática en los últimos meses, especialmente desde aquella controversial frase que mencionó en febrero:'No puedo salir así', lo que muchos interpretaron como una señal que la temporada 2025-26 sería la última de su carrera. Con este contexto, el reciente compromiso anunciado con la cantante Taylor Swift ha alimentado los rumores sobre su posible retiro. Aunque no hay nada confirmado, a las horas de la publicación se observó al jugador de los Kansas City Chiefs entrenando con normalidad de cara al debut de la temporada.

¿Travis Kelce dejará la NFL?

Travis Kelce es uno de los máximos referentes de los Chiefs, la franquicia al que le ha demostrado lealtad desde el inicio de su carrera en la NFL, permaneciendo por más de una década. El jugador de fútbol americano debutó en 2013, luego de ser seleccionado en el draft del mismo año en la tercera ronda, pese a que en su momento había manifestado el deseo de ser fichado por los Cleveland Browns.

En la última temporada, el receptor fue duramente criticado por su rendimiento al no mostrar su mejor nivel en la final del Super Bowl LIX, donde terminaron perdiendo contra los Eagles, actuales campeones. A inicios del 2025, el ala cerrada reconoció lo desgastante que resultan mantener su éxito a los 34 años, y en una entrevista, declaró: 'No puedo salir así'. Esta frase se interpretó por muchos como una posible pista de retiro.

Travis Kelce se comprometió con Taylor Swift. | Imagen: Redes Taylor Swift

Con un contrato vigente únicamente para temporada 2025-26 y el compromiso reciente con la cantante estadounidense, la especulación sobre un posible retiro se intensificó. Asimismo, el gerente general de los Chiefs, Brett Veach señaló en ocasiones pasadas que desea que Kelce se despida como un campeón, deseándole que tenga una campaña mágica para cerrar su carrera.

Si bien aún no está confirmado, el jugador de fútbol americano se encuentra en los entrenamientos de los Chiefs con miras al debut oficial contra los Angeles Charger el viernes 5 de septiembre en Arena Corinthians, Brasil. Cabe resaltar que Kelve solamente disputó un juego de la pretemporada en la semana 3 por decisión del entrenador Andy Reid.

Travis Kelce y Taylor Swift

La historia entre ambas estrellas ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo por las muestras de cariño público y el constante apoyo que se brindan. La relación comenzó a mediados del 2023, cuando Travis Kelce asistió a un concierto de su actual comprometida en el Eras Tour en Kansas City. Posterior, se observó a la compositora en uno de los partidos de la franquicia, marcando así el inicio de una de las parejas más mediáticas.

Con dos años juntos, este marte 26 de agosto se confirmó que Taylor Swift aceptó la propuesta del All-Star para casarse. La noticia se hizo pública a través de las cuentas oficiales de la cantante y del ala cerrada de los Chiefs, quienes compartieron cinco fotografías acompañadas de un mensaje que sorprendió a sus seguidores: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".