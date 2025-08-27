- Hoy:
Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes perderán a Rashee Rice: ¿Qué partidos se perderá el receptor?
El receptor debutó en la liga en 2023 con un contrato de novato que lo vincula por cuatro años y tiene un valor superior a los 6 millones de dólares.
La Liga de Fútbol Americano (NFL) informó que Rashee Rice será castigado con una suspensión de seis juegos durante la temporada 2025-26 con los Kansas City Chiefs. Debido a esta medida, el receptor no viajará a Brasil para el debut. Esta sanción responde a los cargos de una infracción de la política de conducta personal tras protagonizar un accidente automovilístico.
¿Qué partidos se ausentará Rashee Rice?
Rashe Rice fue seleccionado en la segunda ronda del draft 2023 por los Chiefs, y en ese mismo se estrenó en el NFL en el partido inaugural contra los Detroit Lions, donde registró tres recepciones para 29 yardas. El receptor firmó un contrato de novato por cuatro años, es decir, hasta el 2026 por un monto mayor por $6 millones.
El estadounidense se perfilaba como una pieza clave en la ofensiva de Andy Reid gracias a su destacado desempeño. Sin embargo, en el 2024 solamente disputó los primeros cuatro encuentros antes de quedar fuera por el resto del año por una lesión en la rodilla. Su regreso para la campaña lucía esperanzador, pero se vio comprometido a los problemas legales derivados de un choque automovilístico.
Pese a enfrentar cargos legales y una condena de 30 días de cárcel, Rice continuó participando en la pretemporada 2025, ya que fue autorizado a integrarse al campamento de entrenamiento mientras se esperaba la resolución de la NFL sobre un posible castigo por violar los códigos de conducta personal. Este miércoles 27 de agosto, la liga confirmó una suspensión de seis encuentros, una decisión más leve de lo inicialmente previsto porque se proyectaba hasta 10 semanas.
Por lo tanto, el receptor será elegible para regresar en la semana 7 contra Las Vegas Raiders, de acuerdo al calendario oficial. Repasemos las fechas y rivales, en la que cumplirá con la sentencia al ausentarse en los siguientes juegos:
- Semana 1: Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs | Brasil
- Semana 2: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles
- Semana 3: New York Giants vs. Kansas City Chiefs
- Semana 4: Kansas City Chiefs vs. Ravens
- Semana 5: Jaguars vs. Kansas City Chiefs
- Semana 6: Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions
¿Por qué suspendieron a Rashee Rice?
En 2024, Rashee Rice causó una colisión múltiple al conducir a exceso de velocidad y huir de la escena del crimen. Aunque no se reportaron víctimas fatales, varias personas resultaron heridas. Con las investigaciones correspondientes, la Fiscalía de la ciudad de Dallas declaró culpable al deportista y fue condenado a cinco años de libertad condicional, de los cuales deberá cumplir 30 días en prisión.
