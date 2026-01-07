¡La PEOR NOTICIA para inmigrantes en 2026! Trump endurece reglas para conseguir la ciudadanía en EE. UU.

Si eres inmigrante y cuentas con residencia legal aspirando a conseguir la ciudadanía de los Estados Unidos, entonces toma nota de esta nota, porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), siguiendo la política migratoria de Donald Trump, ha endurecido aún más las reglas para ser un ciudadano en toda regla en suelo del gigante norteamericano.

Cambios de USCIS en el examen cívico para obtener la ciudadanía estadounidense

Entre lo más resaltante de las nuevas normativas, destaca el examen de ciudadanía para los residentes permanentes que buscan cambiar su estatus legal, la cual será muchísimo más estricto que lo visto hasta 2025: "Hemos revisado el examen de naturalización que todos los solicitantes deben aprobar para convertirse en ciudadanos estadounidenses", escribió USCIS en X el pasado lunes 5 de enero de 2026.

La agencia federal agregó: "Nuestra nueva versión de la prueba garantizará que todos los nuevos ciudadanos comprendan el privilegio de la ciudadanía y lo que significa ser estadounidense". En ese sentido se potenciará aún más la prueba de educación cívica que tiene por finalidad el conocimiento de la historia como de los valores estadounidenses y estos serán los principales cambios:

Ampliación a 128 posibles preguntas sobre historia y gobierno.

Una entrevista con 20 preguntas, en el pasado eran solo 10.

Si desea aprobar, entonces el aspirante tiene que responder, al menos, 12 preguntas de forma correcta. Antes solo hacían falta 6.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) es el encargado de entregar la ciudadanía estadounidense a los solicitantes.

En un comunicado de prensa, el portavoz de USCIS dijo al respecto: "La ciudadanía estadounidense es la ciudadanía más sagrada del mundo y sólo debería reservarse para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación",

Asimismo, acotó: "Al garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, incluida la capacidad de leer, escribir y hablar inglés y comprender el gobierno y la educación cívica en los Estados Unidos, puedan naturalizarse, el pueblo estadounidense puede tener la seguridad de que quienes se unan a nosotros como conciudadanos estarán completamente asimilados y contribuirán a la grande del país".

Más modificaciones de USCIS en la obtención de la ciudadanía estadounidense

Pero, el examen cívico no es la única modificación, pues USCIS ha endurecido todos los requisitos en general, ya que ahora habrán verificaciones de antecedentes mucho más estrictas, mayores límites para las exenciones médicas para evitar el examen, también evaluaciones el doble de rigurosas sobre la "conducta moral" del postulante. No menos importante es que también añaden investigaciones vecinales para comprobar la elegibilidad de quienes aspiran a la ciudadanía estadounidense y, posiblemente, llegará a los empleadores con el tiempo.

"Visitando vecindarios para reunirse con vecinos y empleadores para verificar su elegibilidad para estar aquí, su carácter y su asimilación a nuestra forma de vida", dijo USCIS en X, agencia que se hace cargo de la nueva versión del examen de educación cívica desde el 20 de octubre de 2025, para todos los que lo soliciten la naturalización desde dicha fecha, entre otras cosas, para "proteger Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública".