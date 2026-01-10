0
ALERTA conductores en Texas: PENAS de prisión y otras SANCIONES para los que manejen bajo la influencia del alcohol o drogas

Texas ha anunciado recientemente medidas más estrictas para quienes conduzcan bajo la influencia de alcohol o drogas en la ciudad. ¿Cuáles son?

Melanni Miranda
Texas: penas de prisión y otras sanciones para los que conduzcan bajo la influencia del alcohol.
Texas: penas de prisión y otras sanciones para los que conduzcan bajo la influencia del alcohol.
Recientemente, Texas, Estados Unidos, ha decidido implementar regulaciones mucho más estrictas que imponen castigos más severos a quienes son evidenciados conduciendo bajo la influencia del alcohol y drogas.

Con ello, se buscan reducir la incidencia de accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias, además, de promover una mayor seguridad en las vías. Las autoridades esperan que estas sanciones, incluso la privación de la libertad, permitan que los conductores no tomen decisiones irresponsables al volante, contribuyendo así a un entorno vial más seguro para todos.

Texas: penas de prisión y otras sanciones para los que conduzcan bajo la influencia del alcohol

Mucho cuidado en Texas: conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas ya no es más solo una infracción económica, sino que ahora es considerado como un delito grave, el cual puede acarrear penas de prisión desde la primera falta. Esta información fue compartida por Univisión y otros portales web.

Texas.

Texas: penas de prisión y otras sanciones para los que conduzcan bajo la influencia del alcohol.

Cabe precisar que, a partir de ahora, las sanciones serán más severas si se detecta un alto nivel de alcohol en la sangre o drogas, o en todo caso, si el incidente ocurre en áreas cercanas a instituciones educativas, entre otros factores que se consideran al momento de imponer la pena.

Ante estos últimos cambios en la legislación de Texas, es importante mencionar que no todos los incidentes de este tipo se consideran delitos graves, un solo arresto puede ahora conllevar consecuencias penales. Autoridades locales, fiscales y familiares de víctimas de accidentes relacionados con el alcohol o drogas coinciden en que estas reformas son imprescindibles y debieron implementarse mucho antes.

¿Qué se debe tomar en cuenta sobre las nuevas leyes en Texas?

Estas modificaciones legislativas han elevado la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas a la categoría de delito grave en ciertas circunstancias, incluso en casos de primera o segunda infracción. A continuación, todo sobre la nueva normativa:

  • Establece que, si la detención ocurre en una zona de cruce escolar o si hay un menor de 15 años en el vehículo, la penalización puede incluir prisión estatal.
  • El juez Shrode explicó que, aunque este delito no alcanza la gravedad de un tercer delito de conducción bajo influencia, sigue siendo considerado grave.
  • Las consecuencias legales pueden incluir una pena de seis meses a dos años en una prisión estatal, además de una multa que podría ascender hasta 10.000 dólares.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

