Green Card en EE. UU.: este es el periodo que tienes para recibir tu tarjeta verde

Descubre cuánto tiempo puedes esperar para recibir tu Green Card en EE. UU. después de tu aprobación. Conoce el proceso y los tiempos estimados.

Andrea Benavente
Recibe tu green card en este lapso de tiempo.
Recibe tu green card en este lapso de tiempo.
Una vez que tu solicitud de Green Card ha sido aprobada, el proceso de emisión de la tarjeta verde puede tomar varios meses. El tiempo de espera varía según la categoría de visa y otros factores, como la carga de trabajo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

En general, los solicitantes pueden esperar entre 2 a 12 meses para recibir la Green Card, dependiendo de su situación específica. Es importante estar preparado para posibles retrasos y mantener actualizada tu información de contacto con el USCIS.

Visas H-1B tendrán nueva tarifa en EE. UU.

Atención inmigrantes: esta es la cuota adicional que ha impuesto el gobierno de Donald Trump para las visas H-1B

¿Cuánto es el tiempo para recibir tu Green Card?

Después de la aprobación de tu solicitud, el tiempo para recibir tu Green Card suele oscilar entre 2 y 12 meses, aunque en algunos casos puede ser más largo. Este proceso depende de la categoría de visa, la carga de trabajo del USCIS y otros factores, como si se requiere una entrevista adicional. Además, si tu solicitud es de ajuste de estatus dentro de EE. UU., el tiempo puede variar según el estado en el que vivas.

¿Cuáles son los beneficios de la Green Card?

La Green Card ofrece importantes ventajas, como la oportunidad de residir y trabajar de manera permanente en EE. UU., acceder a servicios de salud y beneficios sociales, y la posibilidad de solicitar la ciudadanía estadounidense después de un tiempo. También permite viajar libremente dentro y fuera del país sin las restricciones de una visa.

Categorías de elegibilidad para la Green Card

Entre las principales categorías de elegibilidad se encuentran los familiares directos de ciudadanos estadounidenses, los trabajadores patrocinados por empresas, los refugiados, los solicitantes de asilo y aquellos que reciben una visa por habilidades excepcionales. Cada categoría tiene sus propios requisitos y tiempos de espera.

