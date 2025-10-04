- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Cuidado, inmigrantes con las REDADAS en EE. UU.: en medio de agresivo operativo, agentes de la Patrulla Fronteriza disparan a mujer
Chicago se ha convertido en otro escenario de violencia tras reportarse un segundo tiroteo en medio de las sorpresivas redadas a inmigrantes en EE. UU.
Recientemente, se reportó que una mujer recibió disparos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Chicago, esto en medio de las agresivas redadas en las ciudades, como parte de la política migratoria establecida por Donald Trump.
Este incidente se convirtió en el segundo caso en el que las fuerzas del orden abren fuego contra civiles, en el contexto de un operativo migratorio intensificado, bajo las órdenes del republicano, el cual comenzó el mes pasado en aquella zona. Esta situación ha generado una ola de protestas en respuesta a las acciones de las autoridades. ¿Qué más se sabe sobre la víctima? ¿Hubo heridos?
PUEDES VER: Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de ahora, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
Tras agresivo operativo en EE. UU., agentes de la Patrulla Fronteriza disparan a mujer
Este último tiroteo se registró en el área de South Side, Chicago, luego que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron rodeados por varios vehículos. Según Tricia McLaughlin, portavoz de la institución estadounidense, los agentes se vieron forzados a abrir fuego tras ser embestidos por una conductora que portaba un arma semiautomática.
La mujer, que fue identificada como ciudadana estadounidense, pero no se reveló su identidad, había sido mencionada en un boletín de inteligencia de las autoridades migratorias la semana pasada por haber divulgado información confidencial sobre agentes en redes sociales.
Luego del agresivo operativo en EE. UU., agentes de la Patrulla Fronteriza disparan a mujer.
McLaughlin señaló que la mujer herida logró llegar por su cuenta al hospital para recibir atención médica. No obstante, el Departamento de Bomberos de Chicago contradijo esta versión, afirmando que encontraron a la mujer lesionada en una calle del South Side y la trasladaron al centro médico.
Ante lo sucedido, algunas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han responsabilizado a los agentes migratorios por provocar un accidente automovilístico en el mismo vecindario donde ocurrió el tiroteo.
¿Cuál fue el primer caso que se reportó sobre estos agresivos operativos?
Chicago se convirtió en un escenario de un segundo tiroteo en el contexto de un aumento en las redadas. Sin embargo, el 12 de septiembre, Silverio Villegas-González, un mexicano de 38 años, se convirtió en la víctima, pues perdió la vida tras ser disparado por un oficial.
Este agente, según informes internacionales, sufrió lesiones graves al ser atropellado por el inmigrante durante el incidente. La situación ha generado preocupación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre las tácticas de las fuerzas del orden en la ciudad.
- 1
Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de ahora, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
- 2
MALA noticia para inmigrantes: Apple elimina aplicación que advertía sobre la presencia del ICE
- 3
Atención, extranjeros en EE. UU.: Trump entregará 2 mil 500 dólares a menores inmigrantes que regresen voluntariamente a sus países
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50