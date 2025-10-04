Recientemente, se reportó que una mujer recibió disparos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Chicago, esto en medio de las agresivas redadas en las ciudades, como parte de la política migratoria establecida por Donald Trump.

Este incidente se convirtió en el segundo caso en el que las fuerzas del orden abren fuego contra civiles, en el contexto de un operativo migratorio intensificado, bajo las órdenes del republicano, el cual comenzó el mes pasado en aquella zona. Esta situación ha generado una ola de protestas en respuesta a las acciones de las autoridades. ¿Qué más se sabe sobre la víctima? ¿Hubo heridos?

Tras agresivo operativo en EE. UU., agentes de la Patrulla Fronteriza disparan a mujer

Este último tiroteo se registró en el área de South Side, Chicago, luego que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron rodeados por varios vehículos. Según Tricia McLaughlin, portavoz de la institución estadounidense, los agentes se vieron forzados a abrir fuego tras ser embestidos por una conductora que portaba un arma semiautomática.

La mujer, que fue identificada como ciudadana estadounidense, pero no se reveló su identidad, había sido mencionada en un boletín de inteligencia de las autoridades migratorias la semana pasada por haber divulgado información confidencial sobre agentes en redes sociales.

McLaughlin señaló que la mujer herida logró llegar por su cuenta al hospital para recibir atención médica. No obstante, el Departamento de Bomberos de Chicago contradijo esta versión, afirmando que encontraron a la mujer lesionada en una calle del South Side y la trasladaron al centro médico.

Ante lo sucedido, algunas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han responsabilizado a los agentes migratorios por provocar un accidente automovilístico en el mismo vecindario donde ocurrió el tiroteo.

¿Cuál fue el primer caso que se reportó sobre estos agresivos operativos?

Chicago se convirtió en un escenario de un segundo tiroteo en el contexto de un aumento en las redadas. Sin embargo, el 12 de septiembre, Silverio Villegas-González, un mexicano de 38 años, se convirtió en la víctima, pues perdió la vida tras ser disparado por un oficial.

Este agente, según informes internacionales, sufrió lesiones graves al ser atropellado por el inmigrante durante el incidente. La situación ha generado preocupación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre las tácticas de las fuerzas del orden en la ciudad.