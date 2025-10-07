- Hoy:
Estos 9 apellidos REVELAN un linaje completamente estadounidense: ¿Está el tuyo en la lista?
Si tu apellido está en esta lista, podrías tener raíces históricas en EE. UU. y vínculos familiares que faciliten trámites migratorios.
Obtener la ciudadanía estadounidense sigue siendo una de las metas más deseadas entre los migrantes, aunque el camino no siempre es fácil. Requiere años de residencia legal, dominio del inglés y aprobar exámenes sobre historia y civismo. Sin embargo, hay un detalle poco comentado que puede tener cierto peso en el proceso: el origen del apellido.
Estados Unidos ELIMINA obligación de colaborar con ICE para víctimas: así cambia su protección legal
Herencia y orgullo americano en una sola imagen.
Los apellidos con linaje estadounidense más comunes
En registros históricos y bases de datos federales destacan ciertos apellidos considerados parte del “linaje clásico estadounidense”. Entre los más reconocidos se encuentran:
- Smith
- Johnson
- Williams
- Brown
- Jones
- Miller
- Davis
- Garcia
- Rodriguez
Aunque tener uno de ellos no otorga ventajas legales ni asegura la ciudadanía, especialistas en genealogía y migración afirman que puede facilitar algunos pasos administrativos, como la verificación de antecedentes o la revisión de registros familiares.
El peso del apellido en los trámites migratorios
Los apellidos de linaje histórico suelen estar asociados a familias con larga residencia en el país, lo que puede ayudar a confirmar vínculos familiares o antecedentes en ciertas bases de datos. En algunos casos, esto contribuye a acelerar la validación de documentos, sobre todo cuando se tramita por vía familiar o de patrocinio.
No obstante, el apellido no sustituye los requisitos legales establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Para naturalizarse, sigue siendo indispensable tener residencia permanente legal (Green Card), cumplir con el tiempo mínimo de residencia, aprobar los exámenes requeridos y demostrar buena conducta moral.
Un apellido con raíces estadounidenses puede tener valor histórico y cultural, pero no es una llave directa a la ciudadanía. Es, más bien, una curiosidad genealógica que refleja el peso de la herencia familiar dentro de la historia del país.
