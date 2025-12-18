MALAS NOTICIAS para Inmigrantes en EE. UU.: el gobierno detendría a personas sin estatus legal en la frontera sur

El Gobierno de Estados Unidos prepara un operativo especial en la frontera sur con el objetivo de reforzar el control migratorio durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida busca identificar a personas que no cuentan con estatus legal y que intenten dirigirse voluntariamente hacia México.

Según reportes de medios estadounidenses, el despliegue incluirá la participación de agentes migratorios federales, en una estrategia que se enmarca dentro de las políticas impulsadas por la Administración de Donald Trump para endurecer el control de entradas y salidas del país.

Operativo migratorio en la frontera sur

El plan contempla inspecciones realizadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP), incluso en autobuses comerciales. Estas acciones estarán dirigidas a detectar a personas que no tengan documentación migratoria válida.

Agentes migratorios refuerzan controles en la frontera sur de EE. UU.

De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se aplicará un trato diferenciado entre quienes posean antecedentes criminales y quienes no. Los primeros podrían ser detenidos y derivados a procedimientos formales de deportación, mientras que otros casos serán evaluados según su situación migratoria vigente.

La estrategia de la "auto-deportación"

El Gobierno de Trump ha promovido de manera activa la política de auto-deportación, que incentiva la salida voluntaria de migrantes sin estatus legal. A través de la aplicación móvil CBP Home, se ofrece un pago de 1.000 dólares a quienes decidan abandonar el país por cuenta propia.

No obstante, las cifras muestran un alcance limitado. Aunque no hay datos oficiales del Gobierno, informes periodísticos señalan que solo 35.000 migrantes han utilizado la aplicación hasta ahora, en contraste con las ambiciosas promesas de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos.