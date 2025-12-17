ALERTA para Ecuador: EE. UU. despliega militares en Manta para combatir narcotráfico

Estados Unidos desplegó tropas en el puerto de Manta, Ecuador, para desmantelar rutas de narcotráfico en uno de los principales corredores de drogas de la región. La medida se produce en medio de ofensivas militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que desde septiembre han dejado al menos 95 muertos.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, calificó la acción como una medida para "identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país".

Detalles de la operación

La embajada de EE. UU. en Ecuador confirmó la llegada de personal de la Fuerza Aérea estadounidense para una operación temporal junto con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, sin precisar el número de militares ni la duración del despliegue. Días atrás, aviones estadounidenses enviaron material militar al país, aunque no se dieron más detalles.

Despliegue militar estadounidense en Manta combate rutas de droga.

El objetivo de la acción, según ambos gobiernos, es reforzar la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, protegiendo a Estados Unidos y Ecuador frente a amenazas compartidas, pese a que en noviembre los ecuatorianos votaron en contra del regreso de bases militares extranjeras.

Contexto histórico y geográfico

Estados Unidos mantuvo una base de la Fuerza Aérea en Manta entre 1999 y 2009, considerada clave para el comercio exterior y el control del narcotráfico. Ecuador, situado entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína del mundo, ha incautado 210 toneladas de droga en lo que va del año, acercándose al récord de 294 toneladas de 2024, con apoyo de la Marina estadounidense en el Pacífico.

El país mantiene un acuerdo de cooperación militar con EE. UU. desde 2023, y el presidente Daniel Noboa busca endurecer la lucha contra el crimen organizado con el respaldo del gobierno estadounidense, reforzando las operaciones en uno de los corredores de droga más importantes de la región.