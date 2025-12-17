- Hoy:
Mucho cuidado turistas de EE. UU.: gobierno de Trump recomienda no viajar a estos dos países por "seguridad impredecible"
La tensión en la frontera de Tailandia y Camboya se ha cobrado decenas de vidas y medio millón de desplazados, por lo que EE. UU. ha advertido a sus turistas.
El gobierno de Estados Unidos encabezado por el presidente Donald Trump ha recomendado a sus ciudadanos que, hasta nuevo aviso, eviten por todos los medios hacer turismo en Tailandia y Camboya, ya que la frontera entre ambos países no presentan las garantías mínimas de seguridad para los turistas.
¿Por qué el gobierno de EE. UU. no recomienda a sus ciudadanos viajar a estos destinos?
Ante esta situación, la embajada de los Estados Unidos en Tailandia emitió una alerta de seguridad para los turistas estadounidenses el 16 de diciembre, en la cual advierten sobre la situación política y militar de esta zona de Asia que es muy visitada por los ciudadanos de este país.
"Los ciudadanos estadounidenses deben evitar todos los viajes dentro de los 50 kilómetros (31 millas aproximadamente) de la frontera entre Tailandia y Camboya, debido a las hostilidades activas y la impredecible situación de seguridad"; reza el aviso, además de destacar que las relaciones entre ambos bandos "siguen siendo volátiles".
Del mismo modo, para los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en estos momentos en dicha zona, le embajada en cuestión aconseja seguir las instrucciones de los servicios de seguridad tailandeses, ya que el gobierno de EE. UU. tiene "capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia".
¿Qué sucede en la frontera entre Tailandia y Camboya?
El New York Post nos recuerda que el pasado 7 de diciembre estallaron enfrentamientos entre los dos países por una frontera que lleva en disputa por largo tiempo (desde la época colonial francesa) y que, hasta el momento, ha cobrado más de una docena de muertos entre ambos bandos, pero mas de medio millón de desplazados.
De hecho, ambos países cuentan con no pocas ciudades fronterizas de alta concurrencia turística, como es el caso de Aranyaprathet en el lado tailandés o Poipet en Camboya. De acuerdo a cifras del Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 visitaron este país asiático unos 24 millones de turistas.
