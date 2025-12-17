Mujer de Texas recibe carta aprobando residencia de su esposo mexicano, pero murió en instalaciones de ICE: "Nunca será lo mismo"

Una mañana cualquiera, Stephany Gauffeny, residente de Texas y madre de cinco hijos, revisó su correo de forma regular y se topó con una carta de parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Estaba segura que no tenía temas pendientes con esta agencia, pero cuando abrió el sobre y leyó el contenido no pudo evitar las lágrimas, pues le concedían la residencia permanente a su esposo, el problema era que el hombre de origen mexicano había muerto tres meses antes dentro de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

USCIS aprueba residencia de su esposos tres meses después de su muerte

Miguel García tenía 31 años cuando perdió la vida a manos de un francotirador que abrió fuego en las instalaciones de ICE en Dallas. La noticia de parte de USCIS llega a poco de las fiestas navideñas, por lo que en su momento debió representar una alegría hoy le genera a ella y a su familia nostalgia y dolor.

García se encontraba bajo custodia federal cuando tuvo lugar el ataque. Al recordar esos momentos y la llegada de la aprobación de la residencia, Stephany confesó: "Todo es un recordatorio. El bebé es un recordatorio", en alusión a su quinto hijo al cual acaba de dar a luz, el mismo que nunca conocerá a su padre, tan solo historias de lo que en vida fue.

"Estaba a su nombre y no tenía idea de qué era, lo abrí y al instante comencé a llorar porque lo primero que ves es: 'Has sido aprobado'", relata conmovida al recordar el momento en que recibió la comunicación de parte de USCIS.

Y es que en una época cuyo sinónimo es la unión familiar, la casa de Gauffeny huele a recuerdos de Miguel por todos lados, un hogar en Arlington que, encima, fue adquirido por la pareja en mayo de 2025, tenían todo un proyecto de vida que aspiraba a mantenerse en el tiempo, pero que les fue arrebatado por la demencia de un tipo loco.

De hecho, una de esas metas como familia era que Miguel obtuviera estatus legal en los Estados Unidos y estaban avocados a ello, a hacer las cosas bien para el proceso fuera exitoso: "Es algo que estábamos esperando durante dos años (...) es justo antes de Navidad, y es doloroso porque si él hubiera estado aquí, habría sido todo lo contrario. Habría sido un momento de felicidad".

¿Qué hacía Miguel García en las instalaciones de ICE?

Pero, ¿Por qué arrestaron a Miguel García? De acuerdo a 5 NBC DFW, habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol en Arlington en agosto de 2025, pero en septiembre, estando aún bajo custodia de ICE en Dallas, él y otro detenido murieron a manos de un francotirador apostado en la azotea del edificio: "El dolo siempre estará ahí. Nunca volverá a ser lo mismo".

A pesar de estar contenta por este "reconocimiento" póstumo a su esposa, Stephany se cuestiona el por qué USCIS envía una carta aprobando la residencia del finado un 9 de diciembre, casi tres meses después de su muerte: "Sé que él habría sido muy feliz".