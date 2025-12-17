REPUDIO contra agente de ICE que se arrodilla encima de mujer embarazada durante redada en Minneapolis

Durante una redada de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, los manifestantes que se oponían a la presencia de los federales estallaron en cólera cuando arrestaron, tumbaron en el suelo y se arrodillaron encima de una mujer embarazada, momento que fue captada en video.

Mujer embarazada arrestada por violencia por agentes de ICE en Minneapolis

Los agentes de ICE la sujetaron con violencia, la arrastraron por la nieve, le sujetaron el rostro, todo ello mientras las personas en los alrededor gritaban a que la mujer estaba embarazada, todo esto en el contexto de una "detención vehicular selectiva" de rutina. De acuerdo a la agencia inmigratoria, fueron los manifestantes quienes los rodearon.

Sin embargo, en el lugar de los hechos estuvo Esme Murphy, reportera de WCCO quien verificó la versión de los manifestantes, de hecho, en las imágenes oímos a una persona que grita a los agentes: "¡Por favor, déjenla! ¡Está embarazada!", mientras que otro "sáquenla de su maldito estómago", en alusión al oficial de ICE que estaba encima de la embarazada.

Pero, estos reclamos, en vez de hacer retroceder a los efectivos, solo provocó que uno de estos sacase una pistola Taser que, según WCCO, la disparó contra la multitud y preguntó con sarcasmo, "¿Quién quiere más?"

"No paramos de gritar: '¡Está embarazada, está embarazada!' Le pusieron de rodillas encima. Les decíamos: 'No puede respirar, déjenla subir, déjenla subir'", contó una de las residentes que estuvo en el lugar a la reportera de WCCO.

Población de Minneapolis reacciona ante violencia desmedida de ICE

Los ánimos de la multitud se caldearon cuando los agentes, no contentos con su accionar jalaron del brazo a la mujer, provocando que muchos de los presente cogieran nieve, hicieran fuertes bolas que no dudaron en lanzaron al personal de ICE, mientras que estos respondieron esparciendo gas pimienta que, de hecha, alcanzó a la reportera Esme Murphy.

Al ver que la situación los sobrepasaba, los de ICE pidieron refuerzos al Departamento de Policía de Minneapolis, pero estos llegaron a la conclusión que los federales no sufrieron violencia de parte de los manifestantes: A WCCO, Brian O´Hara, jefe de la policía dijo: "Hemos estado capacitando a nuestros oficiales de forma muy intensa durante los últimos cinco años en estrategias de desescalada, pero, lamentablemente, eso no suele ser lo que vemos en otras agencias de la ciudad".

Y es que de acuerdo a ICE, lograron arrestar a sus objetivos, es decir una pareja ecuatoriana que fue "secuestrada" de su auto, luego de romper las ventanas del vehículo, con la mujer detenida en Illinois y el esposo sin ubicación conocida; también cayeron dos ciudadanos estadounidenses por agredir a los agentes durante la redada.