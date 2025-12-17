0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Talavera por la Copa del Rey

REPUDIO contra agente de ICE que se arrodilla encima de mujer embarazada durante redada en Minneapolis

La brutalidad de ICE fue respondida con bolas de nieve que golpearon a los federales, indignación que desbordó con el maltrato hacia la mujer embarazada.

Joel Dávila
La respuesta de la población fue atacar a los agentes con bolas de nieve.
La respuesta de la población fue atacar a los agentes con bolas de nieve. | Composición Joel Davila/Líbero
COMPARTIR

Durante una redada de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, los manifestantes que se oponían a la presencia de los federales estallaron en cólera cuando arrestaron, tumbaron en el suelo y se arrodillaron encima de una mujer embarazada, momento que fue captada en video.

Todo sucedió mientras se realizaba la campaña "Shop With A Cop".

PUEDES VER: Walmart de Hartford en peligro: mujer de 24 años cae robando cientos de dólares mientras se realizaba evento policial

Mujer embarazada arrestada por violencia por agentes de ICE en Minneapolis

Los agentes de ICE la sujetaron con violencia, la arrastraron por la nieve, le sujetaron el rostro, todo ello mientras las personas en los alrededor gritaban a que la mujer estaba embarazada, todo esto en el contexto de una "detención vehicular selectiva" de rutina. De acuerdo a la agencia inmigratoria, fueron los manifestantes quienes los rodearon.

Sin embargo, en el lugar de los hechos estuvo Esme Murphy, reportera de WCCO quien verificó la versión de los manifestantes, de hecho, en las imágenes oímos a una persona que grita a los agentes: "¡Por favor, déjenla! ¡Está embarazada!", mientras que otro "sáquenla de su maldito estómago", en alusión al oficial de ICE que estaba encima de la embarazada.

Pero, estos reclamos, en vez de hacer retroceder a los efectivos, solo provocó que uno de estos sacase una pistola Taser que, según WCCO, la disparó contra la multitud y preguntó con sarcasmo, "¿Quién quiere más?"

"No paramos de gritar: '¡Está embarazada, está embarazada!' Le pusieron de rodillas encima. Les decíamos: 'No puede respirar, déjenla subir, déjenla subir'", contó una de las residentes que estuvo en el lugar a la reportera de WCCO.

Población de Minneapolis reacciona ante violencia desmedida de ICE

Los ánimos de la multitud se caldearon cuando los agentes, no contentos con su accionar jalaron del brazo a la mujer, provocando que muchos de los presente cogieran nieve, hicieran fuertes bolas que no dudaron en lanzaron al personal de ICE, mientras que estos respondieron esparciendo gas pimienta que, de hecha, alcanzó a la reportera Esme Murphy.

Al ver que la situación los sobrepasaba, los de ICE pidieron refuerzos al Departamento de Policía de Minneapolis, pero estos llegaron a la conclusión que los federales no sufrieron violencia de parte de los manifestantes: A WCCO, Brian O´Hara, jefe de la policía dijo: "Hemos estado capacitando a nuestros oficiales de forma muy intensa durante los últimos cinco años en estrategias de desescalada, pero, lamentablemente, eso no suele ser lo que vemos en otras agencias de la ciudad".

Y es que de acuerdo a ICE, lograron arrestar a sus objetivos, es decir una pareja ecuatoriana que fue "secuestrada" de su auto, luego de romper las ventanas del vehículo, con la mujer detenida en Illinois y el esposo sin ubicación conocida; también cayeron dos ciudadanos estadounidenses por agredir a los agentes durante la redada.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo

  2. PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla

  3. ALERTA para ciudadanos y extranjeros en EE. UU.: IRS puede EMBARGAR cuentas y bienes si no cumples con estas obligaciones fiscales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano