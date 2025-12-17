CONMOCIÓN en Estados Unidos: Hallan sin vida a reconocida periodista deportiva y a su esposo dentro de su vivienda en Alabama

La noticia sacudió de lleno al periodismo deportivo y a la comunidad educativa de Alabama. Christina Chambers, una figura muy respetada en la cobertura deportiva regional, fue encontrada muerta junto a su esposo en su vivienda, en un caso que las autoridades investigan como un posible asesinato seguido de suicidio.

Hallazgo que conmociona a Alabama

Las autoridades confirmaron que Christina Chambers y su esposo, Johnny Rimes, fueron hallados sin vida dentro de su casa en Hoover, ambos con heridas de bala. Un familiar descubrió la escena durante la mañana y dio aviso inmediato a la policía. Equipos de emergencia acudieron al lugar, donde constataron los fallecimientos.

Christina ChambeConmoción en Alabama por la trágica muerte de una periodista deportiva y su esposors.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, los primeros indicios apuntan a un hecho doméstico de extrema gravedad, aunque la investigación continúa abierta para determinar con precisión lo ocurrido. Las autoridades aseguraron que no existe ningún riesgo para la comunidad.

El hijo de la pareja, de apenas tres años, fue encontrado ileso dentro de la vivienda y quedó bajo el cuidado de familiares cercanos tras la intervención policial.

Quién era Christina Chambers

Christina Chambers, de 36 años, era una periodista deportiva con una trayectoria destacada en el sur de Estados Unidos. Se graduó en periodismo en la University of Alabama at Birmingham, donde también integró el equipo de atletismo, una pasión que mantuvo durante toda su vida.

Inició su carrera profesional en medios regionales como WLTZ NBC38 y luego ganó reconocimiento por su trabajo en la cobertura de deportes universitarios y de secundaria. En 2015 se incorporó a WBRC Fox 6, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del segmento deportivo, especialmente por su cercanía con la audiencia y su estilo dinámico en cancha.

Tras contraer matrimonio en 2021, Chambers decidió ampliar su vocación y volcó su experiencia al ámbito educativo. Se desempeñaba como docente en una escuela secundaria, donde lideraba proyectos de televisión, cine y periodismo estudiantil, sin abandonar del todo su vínculo con los medios como reportera freelance.

En 2024 fue reconocida como Advisor of the Year por la Alabama Scholastic Press Association, un premio que reflejaba el impacto de su trabajo formativo con jóvenes estudiantes.

Reacciones y legado

La conmoción fue inmediata entre colegas, exalumnos y figuras del periodismo deportivo. Desde WBRC, el canal donde consolidó gran parte de su carrera, emitieron un comunicado destacando su profesionalismo, su calidez humana y la huella que dejó en la redacción.

Autoridades educativas también expresaron su pesar. Wayne Vickers, superintendente del distrito, afirmó que Chambers era “una pieza fundamental de la familia Warrior” y que su legado seguirá vivo a través de los estudiantes a quienes inspiró.

Además del periodismo, Christina era una apasionada corredora de larga distancia: completó en tres ocasiones el Maratón de Boston y planeaba volver a competir en 2026. Su última actividad en redes sociales celebraba un triunfo deportivo de su alma mater, reflejando el entusiasmo que la acompañó hasta el final.

Mientras la investigación sigue su curso, la comunidad de Alabama despide a una comunicadora y educadora cuya influencia trascendió las cámaras, dejando una marca profunda en el deporte, la educación y el periodismo local.